Kıbrıs ve ABD, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik somut adımları görüştü

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Hale’in bugünkü görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik somut adımları değerlendirdiği belirtildi.

Kıbrıs Hükümeti’nden yapılan açıklamada, bugün Kıbrıs’ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı’nın politik işlerden sorumlu Bakan Yardımcısı David Hale’in, Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis tarafından kabul edildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Görüşme sırasında, Kıbrıs ve ABD arasındaki ikili ilişkiler ele alındı ve güvenlik ve terörle mücadele, enerji, ticaret ve ekonomik işbirliği ve ABD’yi ziyaret eden Kıbrıs vatandaşları için vizelerin kaldırılmasına ilişkin devam eden diyalog dahil önceden kararlaştırılmış karşılıklı yarar sağlayan yönlerde bu ilişkileri güçlendirmeye yönelik somut adımlar değerlendirildi” ifadesine yer verildi.

Ayrıca Kıbrıs sorununun ele alındığı görüşmede, Hale’in “Türkiye ve işgalci rejimin Gazimağusa’ya yönelik BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarını ihlal eden kışkırtıcı açıklamaları ve eylemleri” konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.