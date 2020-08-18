Kıbrıs: Sorunun çözümü için görüşmelere hazırız

Kuşos, "Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmeleri sürdürmeye her zaman hazırdı ve hazır olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Rum kesiminin, iki topluluk arasındaki diyalogu 'Crans-Montana’da bırakılan noktadan sürdürmeye hazır olduğunu ama maalesef Türkiye’nin uzlaşmaz duruşunun ilerleme önünde engel olduğunu' dile getiren Kuşos, şunları söyledi:
"Ankara'nın son zamanlardaki tutumu Doğu Akdeniz'de istikrarsızlaştırma politikasına dönüştü. Maalesef bu politika ikinci işgaldir, bu sefer Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesine yönelik işgal."
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