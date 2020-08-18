Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı, Türkiye ile ilgili açıklamasından çark etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopoulos, gün içinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik yaptığı açıklamayı düzeltti.

Bu sabah Open TV kanalına konuşan Diakopoulos, "Oruç Reis araştırma yapıyor, kendimizi aldatmayalım, ama konu biraz karmaşık" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu, çalışmanın asıl amacının bu olmadığını gösteriyor. İlk günlerde, gemi herhangi bir araştırma yapmadı, kablo döşediğini duymadık, çünkü hidrofonlar yardımıyla araştırma yapılıp yapılmadığını duymak mümkün. Konuyu gündeme getirdiğimizde ve araştırma yapmadığını söylediğimizde, kabloları döşedi, geri döndü, biraz araştırma yaptı. Bu noktada hava biraz kötüleşti ve araştırma durdu. Bir kablo var, iki değil. Benzetme yaparak söyleyecek olursak, kendi bölgesini ‘işaretliyor’, köpeğini yürüyüşe çıkaran herkes tam olarak ne demek istediğimi anlar."

Yunan basınında çıkan haberlere göre bu açıklama, daha önce sondaj ve sismik araştırmaların yapılması durumunda egemenlik haklarını korumak için askeri seçenek de dahil olmak üzere her türlü önlemi alacağını açıklayan Yunan makamlarının tepkisine neden oldu.

Diakopoulos, gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaparak, şunları söyledi:

"Yanlış anlamalara neden olmaması için Open TV kanalında bu sabah yaptığım açıklamayla ilgili olarak aşağıdakileri açıklığa kavuşturmak istiyorum. Öncelikle, sıradan bir durumdan bahsetmediğimi ve bunun benim sorumluluğum olmadığını belirttim. Bu nedenle, sözlerimin Türkiye'nin gerçekleştirdiğini iddia ettiği araştırma girişimiyle ilgili olduğunu ve yasadışı Türk NAVTEX alanında bayrağın açıkça sergilenmesi gibi bariz bir amaca yönelik uygulama olmadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum."

Diakopoulos, açıklamasının devamında "Ayrıca, araştırma yapma girişiminde bulunduğunu ve çalışmaları durdurduğunu, çünkü en başından beri Türkiye'nin asıl amacının sismik araştırma yapmak olmadığını belirttim. Yunanistan'ın stratejik ve diplomatik bir inisiyatifi var ve eylemleriyle olayların gidişatını belirliyor" ifadelerini kullandı.