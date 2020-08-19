Yunan gazetesi, Kemal Reis'in Yunan fırkateyniyle çarpışması sonrasındaki fotoğrafını yayımladı

Kathimerini gazetesi, Limnos'un geçen hafta Doğu Akdeniz'de çarptığı Kemal Reis'teki hasarı gösteren bir fotoğrafı dünyaya servis etti. Habere göre Yunan Savunma Bakanı, Limnos'un kaptanını arayıp tebrik etti.

Kıbrıs ile Girit adaları arasında Oruç Reis sismik araştırma gemisine eşlik eden Türk savaş gemilerinden Kemal Reis fırkateyni ile Oruç Reis'i takip eden Yunan savaş gemilerinden Limnos fırkateyni arasındaki çarpışmayla ilgili bir fotoğraf Yunan basınında yayımlandı. Kathimerini gazetesi, Limnos'un geçen hafta çarptığı Kemal Reis'teki tahribatı gösteren bir fotoğrafı dünyaya servis etti.

A photograph made public by Kathimerini reveals the damage sustained to the right side of the stern of the Kemal Reis frigate during the collision on Aug 12 when the Oruc Reis was moving between Cyprus and Crete, shadowed by Greek frigates #Greece https://t.co/0PqJHu6Lsa — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) August 19, 2020

Kathimerini'ye konuşan Yunan savunma kaynakları, Kemal Reis tarafından önü kesilen Limnos'un kafa kafaya çarpışmamak için dönüş manevrası yaparken burnunu hasmının sağ arka kısmına çarptığını, Yunan fırkateyninin Kemal Reis'in pompa dairesine çarpmaktan kılpayı kaçındığını anlattı.

Türk fırkateyninin sağ tarafından aldığı hasarın görüldüğü fotoğrafın orijinal olup olmadığı ilk etapta bağımsız kaynaklardan teyit edilemedi.

Kemal Reis'in sağ arka tarafında derin bir yarığın görüldüğü fotoğrafın Yunan donanması kaynaklı olduğu sanılıyor.

"A photo made public by @ekathimerini reveals the damage sustained to the right side of the stern of the 🇹🇷Kemal Reis frigate during the collision on Aug 12 when the 🇹🇷Oruc Reis survey vessel was moving between Cyprus and Crete, shadowed by 🇬🇷 frigates." https://t.co/NBTBPoTo8Q — The Greek Analyst (@GreekAnalyst) August 19, 2020

Çarpışmanın ardından her iki taraf birbirinin gemisine ağır hasar verdiğini iddia etmiş, ilkin Limnos'un burun kısmındaki yarığı gösteren fotoğraf ve videolar Türk medyasına yansımıştı.

Habere göre Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, salı günü Limnos'un kaptanı Ioannis Saliaris'e radyodan ulaşarak tebriklerini iletti. Kısa sohbet sırasında Saliaris bakana olay sırasında sadece görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Here are some better-quality pictures of the purported damage sustained by the Turkish Kemal Reis frigate a few days ago, after it was "touched" by a Greek frigate, following dangerous maneuvers by the Turkish ship's captain. (via @protothema) pic.twitter.com/puAcpEUnrU — The Greek Analyst (@GreekAnalyst) August 19, 2020

"Adam gibi adamsın kaptan. Tebrikler" diyerek olayı resmi olarak tanıyan Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer'le de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Panagiotopoulos, Alman bakana, Türkiye'nin savaş gemileri ve sismik araştırma gemilerini Yunan kıta sahanlığından derhal çekmesi halinde Ankara ile uluslararası hukuk çerçevesi içinde diyaloğa girmeye hazır oldukları mesajını verdi.

Geçen hafta olayın ardından Reuters'e bunun küçük bir çarpışma olduğunu söyleyen Yunan kaynaklar, "Olay bir kazaydı" demişti. Yunan kaynaklar, Limnos'un zarar görmediğini, olaydan sonra Fransız-Yunan ortak askeri tatbikatına katıldığını duyurmuştu.

Yunan provokasyonu ters tepti: Oruç Reis'i taciz eden Yunan fırkateyni sürtüşme sonucu bakıma kaldırıldı — Yeni Şafak (@yenisafak) August 13, 2020

Ardından Türk basını, Yunan basınında Limnos'un kullanılamaz hale geldi iddialarının çıktığını aktarmış ve ön tarafı ciddi zarar almış fırkateynin Yunanistan'da limana götürülüp bakıma alındığına dair görüntüler paylaşmıştı.

Bedelini ağır ödediler: Yunan fırkateyni Limnos'taki hasar görüntülendi https://t.co/UX1R9gGCMh pic.twitter.com/V3V0Z5HtcS — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) August 14, 2020

Olaydan dört gün sonra, 16 Ağustos'ta, Milli Savunma Bakanlığı'ndan da Kemal Reis'in Oruç Reis'in yanından ayrılarak Kıbrıs'ın doğusunda görevli Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ettiğine dair açıklama gelmişti.

Bedelini ağır ödediler: Yunan fırkateyni Limnos'taki hasar görüntülendi https://t.co/UX1R9gGCMh pic.twitter.com/V3V0Z5HtcS — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) August 14, 2020

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