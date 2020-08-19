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    TCG Kemal Reis (F-247) İstanbul Boğazı'ndan geçerken

    Yunan gazetesi, Kemal Reis'in Yunan fırkateyniyle çarpışması sonrasındaki fotoğrafını yayımladı

    © REUTERS / YORUK ISIK
    Doğu Akdeniz
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    Kathimerini gazetesi, Limnos'un geçen hafta Doğu Akdeniz'de çarptığı Kemal Reis'teki hasarı gösteren bir fotoğrafı dünyaya servis etti. Habere göre Yunan Savunma Bakanı, Limnos'un kaptanını arayıp tebrik etti.

    Kıbrıs ile Girit adaları arasında Oruç Reis sismik araştırma gemisine eşlik eden Türk savaş gemilerinden Kemal Reis fırkateyni ile Oruç Reis'i takip eden Yunan savaş gemilerinden Limnos fırkateyni arasındaki çarpışmayla ilgili bir fotoğraf Yunan basınında yayımlandı. Kathimerini gazetesi, Limnos'un geçen hafta çarptığı Kemal Reis'teki tahribatı gösteren bir fotoğrafı dünyaya servis etti.

    Kathimerini'ye konuşan Yunan savunma kaynakları, Kemal Reis tarafından önü kesilen Limnos'un kafa kafaya çarpışmamak için dönüş manevrası yaparken burnunu hasmının sağ arka kısmına çarptığını, Yunan fırkateyninin Kemal Reis'in pompa dairesine çarpmaktan kılpayı kaçındığını anlattı.

    Türk fırkateyninin sağ tarafından aldığı hasarın görüldüğü fotoğrafın orijinal olup olmadığı ilk etapta bağımsız kaynaklardan teyit edilemedi.

    Kemal Reis'in sağ arka tarafında derin bir yarığın görüldüğü fotoğrafın Yunan donanması kaynaklı olduğu sanılıyor.

    Çarpışmanın ardından her iki taraf birbirinin gemisine ağır hasar verdiğini iddia etmiş, ilkin Limnos'un burun kısmındaki yarığı gösteren fotoğraf ve videolar Türk medyasına yansımıştı.

    Habere göre Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, salı günü Limnos'un kaptanı Ioannis Saliaris'e radyodan ulaşarak tebriklerini iletti. Kısa sohbet sırasında Saliaris bakana olay sırasında sadece görevini yerine getirdiğini ifade etti.

    "Adam gibi adamsın kaptan. Tebrikler" diyerek olayı resmi olarak tanıyan Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer'le de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Panagiotopoulos, Alman bakana, Türkiye'nin savaş gemileri ve sismik araştırma gemilerini Yunan kıta sahanlığından derhal çekmesi halinde Ankara ile uluslararası hukuk çerçevesi içinde diyaloğa girmeye hazır oldukları mesajını verdi.

    Geçen hafta olayın ardından Reuters'e bunun küçük bir çarpışma olduğunu söyleyen Yunan kaynaklar, "Olay bir kazaydı" demişti. Yunan kaynaklar, Limnos'un zarar görmediğini, olaydan sonra Fransız-Yunan ortak askeri tatbikatına katıldığını duyurmuştu.

    Ardından Türk basını, Yunan basınında Limnos'un kullanılamaz hale geldi iddialarının çıktığını aktarmış ve ön tarafı ciddi zarar almış fırkateynin Yunanistan'da limana götürülüp bakıma alındığına dair görüntüler paylaşmıştı.

    Olaydan dört gün sonra, 16 Ağustos'ta, Milli Savunma Bakanlığı'ndan da Kemal Reis'in Oruç Reis'in yanından ayrılarak Kıbrıs'ın doğusunda görevli Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisine refakat ettiğine dair açıklama gelmişti.

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    Akgün, köyde arkadaşı ile birlikte dönüşümlü olarak kazlarını merada otlatmaya çıkardıklarını ve hedefledikleri sayıya ulaştıktan sonra tesis kurmayı amaçladıklarını söyledi: Bir tane çocukluk arkadaşım var. Kendisi ile komşuyuz. Onların 2-3 tane kazı vardı. O gün satmaya gitmişlerdi. Annesi babası geldiklerinde zaman kazları sattıklarını öğrendim. Sonra ne kadara sattıklarını öğrendim. Fiyatını sordum onlarda fiyatını söyledi. Baktım çok güzel para etmiş. Ben de arkadaşa dedim ki annen ile baban satmış. Beraber biz ikimiz burstan topladığımız para var. O para ile birkaç tane kaz alalım. Baktım işe yarıyor. Aldık ve çoğalttık. Hem o şekilde yaptık zaten. 2-3 tane kaz ile başladık. Şimdi 25-30 kazımız var.”
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