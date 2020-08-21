ABD'ye ait savaş gemisi Girit Adası'na ulaştı

Doğu Akdeniz'te Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi takiben ABD'ye ait 'USS Hershel Woody Williams' adlı savaş gemisi Girit Adası'na yanaştı.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile Türkiye arasında enerji kaynakları üzerinden yaşanan gerilim sürüyor.

USNI News'te yer alan habere göre ABD'ye ait 'USS Hershel Woody Williams' adlı savaş gemisi Girit Adası'na yanaştı.

Haberde geminin 27 Temmuz'da Virginia eyaletideki Norfolk limanından yola çıktığı, 13 Temmuz'da lojistik molası için İtalya'nın Napoli kentine yanaştığı ve 18 Ağustos'ta da Yunanistan'ın Souda koyuna vardığı bilgisine yer verildi.

Daha önce web sitesi, geminin ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı'nın (AFRICOM) Akdeniz, Hint Okyanusu, Gine Körfezi ve diğer bölgelerdeki operasyonlarına destek vermesinin amaçlandığını bildirmişti.

Talep gelmesi halinde geminin Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUROCOM) ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) destek vereceği belirtiliyor.

ABD Donanmasına bağlı Lewis B. Puller sınıfı bir 'deniz üssü' olan USS Hershel Woody Williams, askeri operasyonlarda hızlı nakliye ve destek hizmetleri için kullanılıyor.

13 Ağustos'ta Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Fransız donanmasıyla daimi askeri iş birliği çerçevesinde Türkiye'nin NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan ettiği sahayı da kapsayan bölgede bugün ortak askeri tatbikat icra ettiği açıklamasını yapmıştı.