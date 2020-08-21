Yunanistan-Mısır anlaşmasını tebrik eden BAE, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat için Girit'e F-16'larını gönderiyor

Türkiye ile gerilim yaşayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Doğu Akdeniz’de Mısır, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki ortaklığa desteği artırıyor.

Ağustos başında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına karşı Mısır ile Yunanistan arasında varılan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını 'uluslararası hukuk açısından zafer' diyerek kutlayan BAE yönetiminin Yunanistan ve Mısır'la üçlü savunma işbirliği kapsamında bir adım atacağı haberi geldi.

Yunan devlet televizyonu ERT, BAE'nin F-16 savaş uçaklarını Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki stratejik Suda Limanı'na göndereceğini duyurdu.

Habere göre BAE F-16'ları Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikata katılacak.

BAE yetkililerinden konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

Öncesinde Abu Dabi, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması da imzalarken, BAE Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Mısır-Yunanistan MEB anlaşmasından memnuniyet açıklamıştı.

Gargaş, Türkiye'yi hedef alarak "Bu, orman yasalarına karşı uluslararası yasaların zaferidir" diye tweetlemişti.

Zira Ankara'nın Libya'daki iki yönetimden biri olan Fayiz es-Serrac'ın başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile 2019'da imzaladığı 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'na yanıt olarak, Yunanistan, ilkin İtalya, ardından Mısır ile deniz yetki alanlarının sınırlarını çizerek MEB kuran anlaşmanın imzalamıştı.

Yunan hükümetinden de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının 'yasadışı' olduğu ve 'derhal durması' gerektiği, Atina'nın gerektiğinde kendisini savunacağı açıklaması gelmişti.

Bu gelişmeler, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Kıbrıs ile Girit arasında faaliyet gösterdiği döneme denk geldi. Oruç Reis'e eşlik eden Kemal Reis fırkateyni ile Oruç Reis'i takip eden Yunan fırkateyni Limnos arasında çarpışma da yaşanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın MEB kurmak için Mısır'la korsan anlaşması gibi eylemlerinin diyalogdan söz ederken dürüst ve içten olmadığını gösterdiği ve yanısıra Türkiye'nin kıta sahanlığı haklarını ihlal ettiğinisöylemişti.

Aksoy, 10 Ağustos'taki açıklamasında, "Yunanistan diyalog konusunda samimi ve dürüst olmadığını 6 Ağustos 2020 tarihinde Mısır ile yaptığı korsan anlaşma ile ortaya koymuştur. Bu anlaşma ile ülkemizin ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı ihlal edilmiştir. Bu gelişme üzerine Oruç Reis gemimiz, evvelce planlanan sismik araştırma faaliyetine bugün itibariyle başlamıştır. Yunanistan’ın faaliyetimize itiraz etmesinin hiçbir hukuki dayanağı yoktur" demişti.