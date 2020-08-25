Almanya, Doğu Akdeniz'de arabuluculuğa başladı: Hem Yunanistan'a tam dayanışma garantisi hem de felaket uyarısı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz krizinde arabuluculuğa soyunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ilk durağı Atina'da hem Yunanistan'a tam dayanışma sundu hem de savaştan kaçınılmasını istedi. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias "Diyaloğa hazırız ama egemenlik haklarımızı savunacağız" dedi.

Doğu Akdeniz diplomasisi çerçevesinde Yunanistan ve Türkiye ziyaretlerine çıkan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Atina'da yaptığı açıklamalarda, Almanya ve tüm AB'nin Yunanistan ile tam dayanışma içinde olduğu güvencesi verdi.

Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz enerji kaynakları üzerinde hak iddialarından kaynaklanan krizle ilgili 'provokasyonlardan kaçınılması ve doğrudan görüşmelerle çözüm bulunması' çağrısı yapan Almanya Dışişleri Bakanı, 'iki NATO müttefiki arasında askeri çatışma riski bulunduğu' uyarısını yaptı.

'Ateşle oynamaktan farkı yok'

Maas "Doğu Akdeniz'de halihazırdaki durumun ateşle oynamaktan farkı yok. En ufak kıvılcım bir felakete yol açabilir" diyerek ekledi:

"Almanya acil ihtiyaç bulunan diyalog ve arabuluculuk sürecini bu yönde talep ve başarı ihtimali olduğu müddetçe vargücüyle desteklemeye hazırdır."

'Diyaloğa hazırız, ama...'

Alman Dışişleri Bakanı'nı ağırlayan Yunan mevkidaşı Nikos Dendias "Diyaloğa hazırız, ama bunu tehdit altındayken yapmayacağız ve egemenlik haklarımızı savunacağız" mesajını verdi.

'AB'nin tamamını ilgilendiriyor'

Türkiye'yi 'komşularla müttefiklerinin tansiyonun düşürülmesi için yaptığı çağrılara rağmen, uluslararası hukuk ihlallerini ve provokasyonları sürdürmekle' suçlayan Dendias, bu konunun 'sadece Yunanistan ve Türkiye'yi değil, Avrupa Birliği'nin (AB) tamamını, egemenlik haklarını ve güvenliğini ilgilendirdiğini' söyledi.

'Tüm bölgeyi istikrarsızlaştıran Yeni Osmanlıcılık'

'Gerilimde düşme görmediklerini, tam tersine Türk hükümetinin yeni Osmanlı ideolojisi güderek Akdeniz'de egemenlik kurmayı amaçladığını ve bunun da tüm bölgeyi istikrarsızlaştırdığını' öne süren Yunanistan Dışişleri Bakanı, 'Ankara'nın bu eğilimini değiştirmemesi halinde sonuçlarıyla karşılaşması gerektiğini, aksi takdirde AB'nin inandırıcılığının tehlikeye gireceğini' savundu.

AB, bu hafta Doğu Akdeniz için toplanıyor

Maas'ın bugün Atina'dan sonraki durağı Ankara.

AB Dışişleri Bakanları, Yunanistan ile Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz krizini görüşmek üzere 27-28 Ağustos'ta Berlin'de biraraya gelecek.