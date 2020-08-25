Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptıkları görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun ifadelerinden satır başları şöyle:

- Almanya'nın samimi çabalarına teşekkür ediyorum.

- Yunanistan AB'nin koşulsuz desteği ile şımardı.

- Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse tereddütsüz yaparız.

- Yunan Dışişleri Bakanı'nın açıklamarına bakınca gerçekten tam kendilerine yakışan seviyede bir açıklamalar gördük. Uluslararası hukuk çağrısı yapan Yunanistan’a hangi uluslararası hukuktan bahsettiklerini sormak istiyorum.

- Görüşmemizde, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kıbrıs Tük halkını dışlamak yerine adil bir paylaşım istedik. Ancak maalesef Yunanistan ve Rum kesimi maksimalist yaklaşımlarıyla dışlayıcı faaliyetlerine devam ediyorlar. Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir.

- Hemen Kaş’ın önündeki Meis Adası Yunanistan ana karasına 580 km uzakta. Yunanistan hangi hukuka dayanarak 40 bin km karelik yani 10 kat daha fazla kıta sahanlığı talebinde bulunuyor? Yunanistan’ın İtalya’yla Mısır’la imzaladığı anlaşmalarda böyle bir şey var mı?

- Türkiye hakça paylaşım için herkesle görüşmeye hazır.

- Yunanistan kendisini Türk donanmasının önüne atmaya çalışan ülkelere kanmasın. Komşuyuz. Biz hakça paylaşmayı biliriz.

- Biz diyaloğa varız. Bugün Heiko Maas’a da söyledim. Doğu Akdeniz’deki tüm ülkelerle, Rum kesimi hariç görüşmeye oturup konuşmaya, hakça paylaşım için müzakere etmeye varız. Ama bunun için kimse Türkiye’ye ön koşul getirmeye kalkmasın.

- Yunanistan Almanya'nın samimi çabalarına saygısızlık gösteriyor. Almanya'yı aldatıyor.

- AB'den beklentimiz dürüst bir arabulucu olmasıdır. Almanya'nın Yunanistan'ı eleştirdiğini görmedik.

- Benim Akdeniz'de en temel haklarımdan vazgeçmem mümkün değil. "AB ile ilişkileri düzeltmek için bu şartları kabul edin" demek Türkiye'yi tanımamak demek.

- (Karadeniz'de Doğalgaz) Bu bölgede, aynı bölgede ya da aynı kuyuların şu anda açılacak olan kuyuların ve daha derinlikte aynı miktarlarda rezervlerin olduğuna dair bulgular da var.

Maas'ın açıklamasından öne çıkanlar ise şöyle:

- Perşembe ve Cuma günü AB Dışişleri Bakanları’nı Berlin’de toplayacağız, gayri resmi bir toplantı bu. Bunu söylemek zorundayım. Atina'da ve Ankara'da bu tehlikeli, tırmanan durumu ele aldık. Sadece AB'yi değil NATO'yu da ilgilendiriyor. Durum son derece riskli. Uçuruma yaklaştığınız zaman uçurumdan aşağı düşme riskiniz de var. Biz bu gelişmenin önünü kesmek istiyoruz.

- Şimdi önemli olan gerginliğin azaltılması için diyalog olması. İki taraftan da diyaloga hazır olduğunu duyuyorum. Sorun, iki tarafın doğrudan görüşmesi ile çözülebilir. İki tarafın görüşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Durumun tırmanması ne AB'nin ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin yararınadır.

- Bu diplomasiyle çözülecek. Burada diyalog niyeti var, AB içinde siyasi koşulları hazırlanmalı.

Ayrıntılar geliyor...