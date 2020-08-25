Times: Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye-Yunanistan geriliminde Atina'nın yanında

Times gazetesi, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Türk araştırma gemisi Oruç Reis'in bulunduğu Girit Adası yakınlarında askeri tatbikatlara başladığını ve böylelikle Abu Dhabi'nin Doğu Akdeniz'de Ankara ile yaşanan gerilimde Atina'nın yanında yer aldığını gösterdiğini yazdı.

Times gazetesine göre, Atina ve Ab Dhabi'nin Girit açıklarındaki sularda yürütüğü ortak askeri tatbikatlar, çeşitli ittifakların bölgedeki doğal gaz rezervlerini nasıl bölüşmeye çalıştıklarını ve bu son derece hareketli sulardaki gerginliğin nasıl artırdığını gösterecek.

Times, BAE'nin 4 F-16 savaş uçağı gönderdiği Girit bölgesindeki tatbikatlara, Yunan fırkateynleri ve F-16'larının da katıldığını ve bölgede Türk savaş gemilerinin eşlik ettiği araştırma gemisi Oruç Reis'in de bulunduğuna dikkat çekerek, 11 gün önce, Yunanistan ve Fransa'nın bölgede ortak tatbikat yaparken Türk fırkateyninin bir Yunan gemisiyle çarpıştığını hatırlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Girit'e, bir fırkateyn ile bir helikopter gemisi ve daha sonra gemisavar füze taşıyabilen üç yeni uçakla değiştirilen iki Rafale tipi savaş uçağı gönderdiğini belirten Times, Fransa'nın da Kıbrıs civarındaki askeri varlığını artırdığına vurgu yaptı.

Gazete, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın "Hafta sonu Ege Denizi'ndeki birlikler, operasyonel kapasiteyi güçlendirmek, korumak ve geliştirmek amacıyla hava ve deniz tatbikatları yaptı" açıklamasına da yer verdi.

Yunanistan ve Türkiye arasında Ege ve Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarına ilişkin anlaşmazlığın yaklaşık 100 yıldır sürdüğünü vurgulayan gazete, tarafların birkaç kez doğrudan çatışmaya çok yaklaştığının altını çizdi.

Bu kez denizin altındaki doğal gaz yatakları konusunun, diğer bölgesel güçleri de çektiğine dikkat çeken gazete, Türkiye'nin Yunanistan, Kıbrıs, İsrail ve Mısır arasında varılan bir dizi anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yataklarına erişiminin engellendiğini kaydetti.

Times, Fransız enerji devi Total'in Akdeniz’deki doğal gazın çıkartılması için sözleşme imzalanan şirketlerden biri olduğunu, ancak Türkiye'nin bölgedeki tek taraflı faaliyetleri nedeniyle operasyonlarını askıya aldığını, Türk savaş gemilerinin ticari sondaj gemilerini birkaç kez engellediğini belirtti.

Gazete, Libya'daki ihtilafın da ateşe benzin döktüğüne vurgu yaparak, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı Trablus hükümetine, Fransa, Mısır ve BAE'nin de Halife Hafter'i desteklediğini hatırlattı.