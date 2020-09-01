Yunanistan'dan Navtex ilanına tepki: Türkiye bölgedeki güvenlik ve istikrarı zayıflatıyor

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni Navtex kararı alınmasına tepki gösteren Yunanistan, “Türkiye, bölgedeki kargaşa ve istikrarsızlık kaynağı rolünü bağlılıkla yerine getirmeye devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’deki çalışmalarını 12 Eylül’e kadar uzatma kararı alması Yunanistan’ın tepkisini çekti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye, bölgedeki kargaşa ve istikrarsızlık kaynağı rolünü bağlılıkla yerine getirmeye devam ediyor” denildi. Türkiye’nin diyalog çağrılarını görmezden geldiğini ve zorlukları artırdığını belirten Bakanlık, “Uluslararası toplumu harekete geçmeye zorlayarak bölgedeki güvenlik ve istikrarı zayıflatıyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Yunanistan şantaja boyun eğmez. (Yunanistan) Yalnızca uluslararası hukuk, denizcilik hukuku ve iyi komşuluk kurallarına dayanarak; deniz yetki alanlarını sınırlandırmak için bölgedeki tüm ülkelerle anlaşmalar aramaya devam edecektir. Türkiye'yi, içinde bulunduğu gündelik hezeyanlardan uzak durmaya ve bölgenin güvenliği ve istikrarı için çalışmaya çağırıyoruz” denildi.

Fransa amiral gemisini bölgeye gönderiyor

Türkiye dün,’de görevi sona erecek olan Oruç Reis’in Kıbrıs açıklarındaki çalışmalarını’e kadar uzatma kararı almıştı. Böylece, Navtex ilanıyenilenmiş oldu. Oruç Reis’e Ataman ve Cengiz Han gemileri de eşlik ediyor.

Öte yandan Fransa’nın birçok savaş jeti ve denizaltıyla birlikte Charles de Gaulle isimli amiral gemisini Doğu Akdeniz’e gönderme kararı aldığı öne sürüldü.

Yunan basınının Fransız savunma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 261 metrelik uçak gemisi Charles de Gaulle, Fransız ordusuna ait Rafale savaş jetlerini taşıyor. Gemiye, Yunan ordusuna ait çok sayıda gemi ve denizaltı da eşlik edecek.

Fransız kaynakları, geminin üzerinde çok sayıda silah ve mühimmat olduğunu öne sürdü. Gemide radar ve füzelerle birlikte denizaltı savarların, elektronik takip, hedefleme ve müdahale etme sistemlerinin olduğu belirtildi.