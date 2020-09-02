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    Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar: ABD'nin Rum tarafına silah satışı kısıtlamasını kaldırması yanlış bir karar

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    Doğu Akdeniz
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    Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, "ABD'nin Rum tarafına silah satışı kısıtlamasını 1 Ekim 2020'den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırması yanlış bir karardır" ifadelerini kullandı.

    Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ABD'nin Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki gösterdi.

    Kuzey Kıbrıs  Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD'nin Güney Kıbrıs'ta akredite Büyükelçisi Judith Gail Garber ile telefonda görüştü.

    Akıncı, ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah satış kısıtlamasını kaldırma kararının doğru yönde atılmış bir adım olmadığını belirtti.

    Garber'in talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede Garber, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya ABD'nin, savunma amaçlı silahların Güney Kıbrıs'a satış kısıtlamasını 1 Ekim 2020'den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırdığı kararını iletti.

    Görüşmede Garber, ABD'nin halihazırda Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastaiadis'e alınan bu kararı ilettiğini ve kendisinin de Kıbrıs Türk tarafına bilgi vermek istediğini ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Akıncı, Garber'e ABD'nin almış olduğu bu kararın Güney'i, Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması yönünde cesaretlendirmeyeceğini ve barışa hizmet etmeyeceğini, aksine Güney'in müzakere masasının dışında kalmasına yardımcı olacağını kaydederek, alınan bu kararın yanlışlığını ifade etti.

    Akıncı, Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de silahlanma çabalarına katkı sağlamak değil, diyalog ve uzlaşmaya yardımcı olmak gerektiğini belirtti.

    'ABD'yi kınıyor, derhal bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum'

    Başbakan Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bir yıl süreyle de olsa Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının, 'Rum uzlaşmazlığının artması ve ABD'nin para kazanmasından başka işe yaramayacağını' dile getirdi.

    Tatar, "ABD'nin Rum tarafına silah satışı kısıtlamasını 1 Ekim 2020'den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırması yanlış bir karardır. Bölgedeki Rum-Yunan tahriklerinin arttığı bir dönemde böyle bir karar alınması ABD gibi BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi bir ülkeye yakışmamıştır" ifadelerini kullandı.

    Bu kararın 'barışa değil, Rum tarafının uzlaşmazlığına katkı sağlayacağını' söyleyen Tatar, "ABD'yi kınıyor, derhal bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum. Ancak herkes şunu bilsin ki, Türkiye ve onun desteklediği KKTC asla haklarından vazgeçmeyecektir. Yapılması gereken gerginliği artırmak değil gerçekleri görerek barış yoluna gelmektir" değerlendirmesinde bulundu.

    'Bölge istikrar ve barışı açısından bir hayal kırıklığıdır'

    Dışişleri Bakanı Özersay da yaptığı yazılı açıklamada, "1 Eylül Dünya Barış Günü'nde ABD'nin Kıbrıs Rum tarafına silah ambargosunu fiilen kaldırma kararını açıklaması bölge istikrar ve barışı açısından bir hayal kırıklığıdır" ifadelerini kullandı.

    Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını sekteye uğratmamak gerekçesiyle yürürlüğe konulan silah ambargosunu kaldırmanın ne anlama geldiğini herkesin çok iyi düşünmesi gerektiğini dile getiren Özersay, "Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin bu şekilde sırtının sürekli olarak sıvazlanması maalesef Doğu Akdeniz Bölgesi’nde tek yanlı ve haklarımızı gasp etmeye dönük tutumunda daha da ısrarcı olmasına yardımcı olacaktır" açıklamasında bulundu.

    Özersay, mevcut şartlarda dahi kendileriyle devleti, yönetimi ve zenginliği paylaşmaya yanaşmayan Güney Kıbrıs liderliğinin bu saatten sonra bu konuda daha da katı bir tutum içerisinde olacağını kaydetti.

    Bakan Özersay'ın açıklamasında, "Adil olmayan, uyuşmazlığın taraflarından sadece bir tanesini destekleyen çok sayıda yanlış karara tanıklık ettik bu coğrafyada. ABD'nin silah ambargosu konusunda almış olduğu bu son karar da bunlardan sadece bir tanesi olacak ama bölgedeki hak ve menfaatlerimiz için bizi mücadelemizden bir an için dahi vazgeçiremeyecek" ifadeleri yer aldı.

    Etiketler:
    Nikos Anastasiadis, Silah ambargosu, Güney Kıbrıs, ABD, Mustafa Akıncı, Ersin Tatar
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