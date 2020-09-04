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    Jens Stoltenberg

    Stoltenberg: Türkiye ile Yunanistan teknik görüşmelere başladı, henüz anlaşma sağlanamadı

    © AP Photo /
    Doğu Akdeniz
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    NATO Genel Sekreteri, Doğu Akdeniz'de kriz yaşayan Türkiye ile Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Buna göre askeri heyetler arasında teknik görüşmeler başladı, ama henüz mutabakata ulaşmadı.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün 'Türkiye ile Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldığı' açıklamasına Yunan kaynaklardan gelen yalanlamanın ardından, bugün yeni bir açıklamada bulundu.

    Genel Sekreter, NATO çatısı altında Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında teknik görüşmelerin başladığını, henüz bir mutabakata varılmadığını duyurdu.

    NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nin daimi temsilciler seviyesindeki toplantısından sonra basına açıklama yapan Stoltenberg, iki NATO müttefikinin askeri heyetleri arasında başlayan süreçle ilgili şunları söyledi:

    "Anlaşmadan ziyade teknik görüşmeyi içeriyor. Teknik görüşmeler siyasi müzakereden ayrı tutulmalı."

    "Kesin bir karar verilmedi, ama konuşmalar başladı."

    "Gerginliği azaltma mekanizmasını devreye sokmaya çalışıyoruz."

    Genel Sekreter, Atina yönetiminin, NATO'nun teknik görüşmeler yapmak üzere Türkiye ve Yunanistan'ın mutabakata vardığı yönündeki açıklamasını yalanladığı hatırlatılınca, şöyle konuştu:

    "Türk ve Yunanistanlı liderlerle yaptığım görüşmelerden sonra iki müttefik ülke burada, NATO'da teknik görüşmeler için bir araya geldiler bile. Bu görüşmelerin amacı askeri çatışmayı önleyecek mekanizmalar oluşturulması. Doğu Akdeniz'de kaza riskini düşürmek için henüz bir mutabakata varılmadı. Bunlar Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili müzakereler değil, teknik görüşmeler. Bunlar Almanya öncülüğündeki siyasi arabuluculuk çabalarını tamamlayacak çalışmalardır."

    'Sorun çözme platformu NATO'

    NATO'nun sorunların çözümü konusunda önemli bir platform olduğunu belirterek askeri teknik görüşmelerin NATO'da başladığını tekrarlayan Stoltenberg, "Doğu Akdeniz'de çok sayıda gemi bulunduğu için çatışmayı önleyecek mekanizmaları geliştirme konusunda teknik görüşmelere başlama ihtiyacımız vardı" dedi.

    Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ise bugün yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'de deni yetki sınırları ve gaz sondajlarıyla ilgili gerili düşürme konusunda görüşmelerin başlaması için Türkiye'nin ülkesine yönelik tehditleri durdurması gerektiğinden söz etti. 

    Atina'da Çinli diplomat Yang Jiechi'yi ağırlarken konuşan Miçotakis, "Ülkemiz Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk temelinde deniz yetki alanlarının sınırlarının belirlenmesini görüşebilir, görüşmek ister. Tehditlerin çekip gitmesini sağlayın ki temaslar başlayabilsin. Provaksyonlar bittiğinde görüşmeler başlar" dedi. 

    Yunan Başbakan, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Atina'nın görüşüne dair bir mektubu bugün New York'taki görüşmede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sınacağını söyledi.

    Diğer yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugünkü açıklamasında, "Yunanistan diyalogdan yana olmadığını gösterdi" diyerek şöyle çıkıştı:

    "Bir kazanın ve bir çatışmanın yaşanmaması için teknik düzeyde Yunanistan'ın da Türkiye'nin de içinde olduğu görüşmelere başlaması konusunda bizim görüşümüzü sordular biz de 'Memnuniyetle' dedik. Biz her zaman görüşmeden yanayız." 

    "Stoltenberg'in 'Bunu açıklayabilir miyiz' sorusunu da olumlu yanıtladık. Aynı soruyu Yunanistan'a da sordular. NATO Genel Sekreteri Yunanistan'a da görüşünü sordu ve Yunanistan olur verdi. Oluru aldıktan sonra NATO Genel Sekreteri açıklama yaptı. Ama maalesef Yunanistan, NATO Genel Sekreterini yalanladı. Burada yalan söyleyen NATO Genel Sekreteri değil, yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi ve Yunanistan bir kere daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi."

    "Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de benzer bir girişimde bulundu. Öyle bir teklife de evet dedik. Tarafsız bir yerde buluşabiliriz dedik ama önkoşulsuz bir şekilde buluşuruz. Daha sonra Borrell, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da görüşeceğini söyledi. Sonra Dendias'ın hayır dediğini öğrendik."

    Etiketler:
    Mevlüt Çavuşoğlu, Kiryakos Miçotakis, Kiriakos Miçotakis, Ege Denizi, Doğu Akdeniz, Görüşme, teknik, Heyet, askeri, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Jens Stoltenberg, Yunanistan, Türkiye, NATO
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