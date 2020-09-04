Kıbrıs Rum Kesimi Başkanı, Türkiye’nin ‘saldırganlığını’ kınadı

Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin bölgeye istikrarsızlık getireceği uyarısında bulunan Kıbrıs Rum Kesimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Ankara, tüm bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehlikeye atıyor” uyarısında bulundu.

AFP haber ajansına konuşan Anastasiadis, “Aslında tüm bölgeyi kontrol etme niyeti taşıyan bir saldırganlık var. Bu yüzden artan bir gerilim yaşıyoruz ve gelişen durum son derece istikrarsız ve endişe verici” dedi.

Bölünmüş durumdaki adanın ‘oldukça ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu’ belirten Anastasiadis, Ankara’yı, ‘Kıbrıs'ın kendi münhasır ekonomik bölgesini işgal ederek uluslararası hukuku ihlal ettiği ve provokasyonda bulunduğu’ için kınadı.

“Türkiye'nin devam eden yasadışı sondaj operasyonları bölgemizin yoğun bir şekilde askerileşmesine yol açtı” diyen Anastasiadis, açık çatışma riski bulunmasına karşılık uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler’in gerekli adımları atması halinde bundan kaçınılabileceğini vurguladı.

Yine de Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına taraf olmadığını belirten Anastasiadis, “Amacımız bu değil, yaptırımlar. Amacımız, uluslararası hukukla tamamen uyumlu bir çözüme diyalog yoluyla ulaşabileceğimizi görmek” diye konuştu.

Türkiye’ye konuyu ya uluslararası arabuluculuğa sunma ya da Uluslararası Adalet Divanı’na götürme gibi iki seçenek sunan Anastasiadis, “Uluslararası hukuku kendi yayılmacılığına göre yorumlamak yerine ona uymaları gerektiğini anlamalılar” ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim, Atina’nın Mısır ile deniz yetki alanları anlaşması imzalamasına tepki gösteren Ankara’nın sismik araştırma gemilerini bölgeye göndermesiyle yeniden tırmanmıştı.