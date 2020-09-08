Lavrov’a Kıbrıs’ın en yüksek nişanı takdim edildi

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a Kıbrıs’ın en yüksek ödülü olan III. Makarios Büyük Haçı nişanını takdim etti.

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a Kıbrıs’ın en yüksek ödülü olan III. Makarios Büyük Haçı nişanını takdim etti.

Rum Başkanlık Sarayı’nda yapılan tören, RIK televizyonu tarafından canlı yayınlandı.

Ödülü Lavrov’a takdim eden Anastasiadis, “Rusya ile Kıbrıs arasındaki tarihi bağların gelişimine uluslararası hukuk ilkeleri ve ortak değerler temelinde yaptığınız katkının paha biçilmez olduğunu düşünüyoruz. Bu değerler çerçevesinde ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60’ıncı yıldönümü onuruna, yüksek memnuniyetimizin bir ifadesi olarak size Kıbrıs Cumhuriyeti adına III. Makarios Büyük Haçı nişanı takdim etmeye karar verdik” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Anastasiadis’e teşekkür ederek, “Rus-Kıbrıs ilişkileri ortak tarihsel ve manevi kanunumuza dayanarak, halklarımızın birbirleriyle karşılıklı iletişim kurma arzusunu yansıtarak giderek gelişiyor” diyerek şöyle devam etti:

“Kıbrıs ve Kıbrıs halkıyla dostluğun güçlendirilmesi konusundaki çizgimizin değişmezliği, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile son görüşmenizde yeniden teyit edildi. Ve sizleri temin edebilirim ki ülkelerimizin liderleri arasında varılan tüm anlaşmalar hayata geçirilecek ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ileride de işbirliğimizi aktif olarak geliştirmeye devam edecek.”

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