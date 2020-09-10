Kıbrıs'ta koronavirüse yakalanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tedavi için Türkiye'ye nakilleri başladı

Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüse yakalanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ambulans uçaklar ile Türkiye'ye nakilleri yapılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 27 Ağustos günü Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini, Kuzey Kıbrıs'ta pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye’deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

Kuzey Kıbrıs'ta vakaların artması üzerine saat 23:00 sıralarında Türkiye'den gönderilen ambulans uçak ile Kıbrıs'ta tedavi gören Türkiye vatandaşı 12 hasta Türkiye'ye nakli gerçekleştirilirken mevcuta bulunan hastalar ise peyderpey nakillerinin yapılması bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs'ta mart ayında yurtdışı uçuşlarının başlaması ile birlikte koronavirüs vakalı hasta sayısı 200 civarında okurken temaslı sayısı 2 bin kişiyi aşmış durumda.

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı 2200 kişinin bakanlık gözetiminde hastaneler ve yurt, oteller de tedavi takibini sürdürürken salgın nedeniyle Kuzey Kıbrıslı 4 kişi hayatını kaybetmişti.