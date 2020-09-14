Çavuşoğlu: Türkiye Akdeniz'de geri adım atmadı, Oruç Reis limana bakım ve ikmal için çekildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadığını, Oruç Reis gemisinin limana bakım ve ikmal için çekildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadığını, Oruç Reis gemisinin limana bakım ve ikmal için çekildiğini söyledi. Çavuşoğlu, Barbaros ve Yavuz gemilerinin ise çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

- Yunanistan başbakanının açıklamaları olumlu, ılımlı.

- İki komşu ülke (Türkiye-Yunanistan) doğrudan görüşebilir. Ama (Yunanistan) ön şartlarda diretirse biz de ön şartlar koyarız.

- AB'den yaptırım beklemiyorum ama öyle bir ihtimal de var.

- Sevilla haritasından vazgeçilmezse gerginlik bitmez.

- Fransa her yer de saldırıyor, Doğu Akdeniz'de 'Liderim' diyor.