Güney Kıbrıs Hükümet Sözcü Vekili Sentonas: Tehdit altında Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelere başlayamayız

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Vekili Panayiotis Sentonas, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik, "Uygun ortam yaratılması gereklidir. Çünkü biz tehdit altında müzakerelere başlamayız” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, Kıbrıs’ta bir çözüm çabalarına başlama taahhüt ve kararlılığını memnunlukla karşıladıklarını belirten Panayiotis Sentonas, “Ancak tehdit altında Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelere başlayamayız” dedi.

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Vekili Panayiotis Sentonas, diyaloğun doğru çerçevede yapılması gerektiğini, bu çerçeve için de Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) ve Maraş ile ilgili Güney Kıbrıs’a yönelik tehditlerin ortadan kalkması gerektiğini vurguladı.

Sentonas, Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin müzakerelere ilişkin kararlılık ve taahhüdünü, müzakerelerin Berlin’deki toplantıda görüş birliğine varılmış esasta olacağını belirtmesini memnunlukla karşıladığını söyledi.

Sentonas şöyle devam etti:

“Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin gelecekteki başarısını baltalayacak tek taraflı davranışlarından kaçınılmasını istemesinden de memnuniyet duymuştur. Bu davranışlar, MEB’inde ve Türkiye’nin Maraş’ın açılacağı tehditlerinde Türkiye’nin yasa dışı davranışlarıdır."

BM Genel Sekreteri’nin güven yaratıcı önlemler geliştirilmesi çağrısıyla ilgili olarak da Sentonas, Anastasiadis’in Guterres’e son mektubunda ve son telefon görüşmelerinde, Maral’ın yeniden inşası için Kıbrıslı ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir teknik komite oluşturulması önerisini tekrarladığını kaydetti.

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Vekili Panayiotis Sentonas, Anastasiadis’in Şubat 2019’da Kıbrıslı Türk liderle görüşmesi sırasında 21 güven yaratıcı önlem önerisi sunduğunu hatırlattı. Sentonas, sonuç olarak Anastasiadis’in bu doğrultuda, güven yaratıcı önlemlerin kabulü yönünde çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Panayiotis Sentonas, diyaloğun doğru çerçevede olması gerektiğine, bu çerçevenin de olması için Güney Kıbrıs’ın sözde MEB ve Maraş ile ilgili Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a yönelik tehditlerinin de ortadan kalkması gerektiğine işaret etti.

Sentonas, “Uygun ortam yaratılması gereklidir. Çünkü biz tehdit altında müzakerelere başlamayız” dedi.

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Vekili, Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununu son yaptığı görüşmelerde: MED7 Zirvesi’nde Avrupa Konseyi Başkanı, ABD Dışişleri Bakanı ve Rusya Dışişleri Bakanı’yla ele aldığını, Crans Montana’da kalındığı yerden müzakerelere başlamak için hazır olduğunu bildirdiğini belirtti.

Sentonas, görüş birliğinin, diyaloğun başlamasının yolunu açacak gayrı resmi bir beş taraflı toplantı yapılması yönünde olduğunu belirtti.