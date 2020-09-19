Fransız bakan ve Güney Kıbrıslı mevkidaşı, Kuzey Kıbrıs yönetimindeki Kapalı Maraş'ın etrafında uçuş gerçekleştirdi

Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune ve Güney Kıbrıslı mevkidaşı Haralambos Petridis, askeri helikopterle bölgede bulunan Yavuz Sondaj Gemisi'nin ve Kuzey Kıbrıs yönetimindeki Kapalı Maraş’ın etrafında uçuş gerçekleştirdi.

Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune Türkiye-AB ilişkileri gündemiyle 24-25 Eylül’de toplanacak Avrupa Konseyi öncesinde istişarelerde bulunmak üzere Güney Kıbrıs’a gitti.

Kıbrıs medyası, Fransız Bakan Beaune'nin seyahatini, 'yaşananları gözleriyle görmek istediği' şeklinde yorumladı. Beaune, Kıbrıs Cumhuriyeti Lideri Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Beaune ikili görüşmede yaptığı açıklamada, Fransa’nın AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar konusunda elindeki bütün enstrümanları kullanmaya hazır olması gerektiği söyledi.

Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune ve Kıbrıslı mevkidaşı Haralambos Petridis, askeri helikopterle bölgede bulunan Yavuz Sondaj Gemisi'nin ve Kuzey Kıbrıs yönetimindeki Kapalı Maraş’ın etrafında uçuş gerçekleştirerek, Türk kamuoyunun tepkisi topladı.