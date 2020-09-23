Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov ve Büyükelçi Samsar, Libya'daki ateşkesi değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanlığı Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın bugün gerçekleşen görüşmede, Libya’daki ateşkese destek ve politik çözümü ilerletme konularını ele aldıkları belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Bogdanov ve Samsar’ın bugün bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, “Görüşme sırasında, Libya’da çatışan taraflara sağlam ateşkes sağlama konusunda destek ve 19 Ocak 2020 tarihli Berlin Konferansı ve 2510 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak politik çözüm ilerletme konuları dahil Rusya-Türkiye bakanlıklar arası diyalog kapsamındaki kapsamlı görüş alışverişine devam edildi” ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Eylül Perşembe günkü açıklamasında, Türkiye ile Rusya’nın Libya’da savaşan taraflar arasında ateşkes ve siyasi sürecin başlaması için yaptığı görüşmelerde birbirine yaklaştığını ifade etmişti.