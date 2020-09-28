Pompeo'dan Yunan çıkarması: Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına uluslararası hukuka göre barışçı çözüm lazım

Selanik'i ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı olan Pompeo'nun Yunan mevkidaşıyla yayımladığı ortak açıklamada "Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması uluslararası hukuka uygun, barışçı çözülmeli" denildi. AP'ye göre Pompeo, Yunanistan-Türkiye krizini hafifletmek için ABD'nin diplomatik ve askeri nüfuzunu kullanacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Doğu Akdeniz krizini telefonda konuştuğunu duyuramasının ardından bugün 5 günlük Avrupa turuna Yunanistan'dan başladı.

Pompeo'nun Selanik'te Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la biraraya gelmesiyle ABD-Yunan Stratejik Diyaloğu'nun gerçekleştirilmesinin ardından ortak açıklama yayımlandı.

Yunan Dışişleri tarafından yayımlanan ortak açıklamaya göre iki ülke büyüyen ikili ilişkileri daha da geliştirme, savunmadan güvenliğe, enerjiden ticarete bir dizi alanda işbirliğini sıkılaştırma kararlılığını teyit etti.

Ortak açıklamanın bölgesel işbirliği başlığı altında şöyle denildi:

"ABD ile Yunanistan, Doğu Akdeniz konusunda görüşlerini paylaştı ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması uluslararası hukuka uygun olarak barışçı şekilde çözülmesi gerektiğine dair inançlarını yineledi. Bu bağlamda, ABD, Yunanistan’ın bölgedeki diğer ülkelerle diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka uygun olarak deniz sınırlandırma anlaşmaları imzalamaya hazır olduğunu teyit etmesini memnuniyetle karşıladı. ABD ile Yunanistan, ayrıca, daha geniş bir bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak için ellerinde bulunan tüm uygun araçları kullanmak suretiyle NATO müttefikleri olarak yakın işbirliğini geliştirmeye bağlılıklarını yineledi."

"İki taraf, Mart 2019'da Kudüs'te başlatılan 3 + 1 formatı (Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD) çerçevesinde çeşitli sektörlerde işbirliğini sürdürme ve güçlendirme arzularını teyit etti ki, bu ortaklık, Doğu Akdeniz ve daha geniş bölgede barış, istikrar, güvenlik ve refahın teşvik edilmesine katkıda bulunabilir."

ABD'nin Associated Press ajansı Selanik'ten geçtiği haberine şöyle başladı:

"ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, pazartesi günü, ABD'nin NATO müttefikleri Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'deki enerji hakları üzerinden yaşanan patlamaya hazır ihtilafı hafifletmeye çalışmak için bölgedeki diplomatik ve askeri nüfuzunu kullanacağını söyledi."

Pompeo, Yunan Kalkınma Bakanı Adonis Georgiadis ile bilim-teknoloji anlaşması da imzaladı. İki bakanın ortak açıklamasında iki ülkenin yapay zeka, siber güvenlik, 5G ve stratejik altyapının özelleştirilmesine işbirliği arzusu ifade edildi.

Yunan Başbakanı Kyriakos Miçotakis tarafından da kabul edilecek olan ABD Dışişleri Bakanı, yarın Girit Adası'na giderek NATO'nun Suda askeri üssünde incelemelerde bulunacak.

Sağcı lider Miçotakis, Pompeo'yu Girit Adası'ndaki evinde ağırlayacak.

Daha önce Pompeo'dan Doğu Akdeniz krizinde Yunan tarafını destekleyen açıklamalar gelmişti.