Girit'te NATO üssünü ziyaret eden Pompeo: Türkiye ile Yunanistan istikşafi görüşmelere hemen başlasın

Yunanistan ziyaretinin Girit ayağında Başbakan Miçotakis tarafından ağırlanan ve NATO donanma üssüne çıkarma yapan Pompeo, NATO müttefikleri Yunanistan ile Türkiye'ye deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ihtilafıyla ilgili görüşmeleri en kısa zamanda başlatma ve somut sonuçlarla çözüme kavuşturma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'de Türk-Yunan krizine çözüm kapsamında ziyaret ettiği Yunanistan'da protestolarla karşılanırken, ilk durağı Selanik'in ardından Girit Adası'na geçti.

Girit'te Başbakan Kyriakos Miçotakis tarafından ağırlanan ve Suda Körfezi'ndeki NATO donanma üssüne çıkarma yapan Pompeo, NATO müttefikleri Yunanistan ile Türkiye'ye, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ihtilafıyla ilgili görüşmelere en kısa zamanda dönüş ve somut sonuçlarla çözüm çağrısı yaptı.

Doğu Akdeniz'de enerji sondajı kovalamacası sırasında iki fırkateyni çarpışan ve savaşın eşiğine geldiklerinden endişe edilen Türkiye ile Yunanistan, NATO'da askeri heyetler düzeyinde teknik görüşmeler yürütürken, deniz yetki alanlarıyla ilgili istikşafi görüşmelere başlamayı kabul etmişti.

Ama gelecekte İstanbul'da yapılacağı duyurulan görüşmeler için tarih açıklanmamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı, Girit'te Türkiye ile Yunanistan'a "Bu meselelerle ilgili görüşmelere mümkün olduğu kadar çabuk yeniden başlamaya teşvik ediyoruz. Bu görüşmelerin ciddi şekilde devam edebilmesini umuyoruz" diye seslendi.

'Güç gösterileriyle değil diyalog yoluyla çözüm'

Pompeo, Yunan resmi haber ajansı AMNA'ya verdiği demeçte, iki tarafın istikşafi görüşmeleri yeniden başlatma kararını memnuniyetle karşıladıklarını, deniz yetki anlaşmazlıklarının güç gösterileriyle değil diyalog yoluyla çözülmesi mesajını vererek şöyle devam etti:

'Yunan çabasına Türk hükümetinin aynı şekilde cevabını bekliyoruz'

"Bunu başarmak için Yunanlıların bu yönde çaba sarf ettiklerini gördük. Türk hükümetinin de aynı şekilde cevap vermesini bekliyoruz. İstikşafi görüşmelerin hemen başlamasını umuyoruz, ama bunun yanısıra görüşmelerin her bir taraf için kabul edilebilirden fazlası olan sonuçlar verecek şekilde çözüme kavuşması da önemlidir."

Azerbaycan ile Ermenistan'a şiddete son vermeleri çağrısı

Girit'teki açıklamalarında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmalarına da değinen ABD Dışişleri Bakanı, konuyu Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

"İki tarafın da şiddeti durdurarak Minsk Grubu Eşbaşkanları ile birlikte çalışması ve mümkün olduğu kadar çabuk kapsamlı görüşmelere geri dönmesi lazım."

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde yıllardır Dağlık Karabağ'a çözüm için arabuluculuk faaliyeti yürüten Minsk Grubu, Rusya, Fransa ve ABD'den oluşuyor.

'Savaş bakanı Pompeo evine dön'

Dün Pompeo'nun ziyareti Selanik, Girit ve başkent Atina'da binlerce kişi tarafından protesto edildi.

ABD'nin Selanik Konsolosluğu yakınında toplanan bir grup, "Savaş bakanı Pompeo evine git" gibi sloganlar atarak ABD bayrağını yaktı. Atina'daki protestolara polis müdahalesiyle bazı çatışmalar yaşandı.