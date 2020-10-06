Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güzel Maraş'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zamandır atıl kalarak içimizi sızlatan güzel Maraş'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz" ifadesini kullandı.
Kıbrıs Türkü için gece gündüz çalışıyoruz.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 6, 2020
1⃣ Uzun zamandır atıl kalarak içimizi sızlatan güzel MARAŞ’ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz.
2⃣ KKTC’yi bir gün bile susuz bırakmayacağız dedik,
KKTC’ye Toroslardan CAN SUYU akışı yeniden başladı.
Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/tPgy2Jgm1H
Gece gündüz çalıştıklarını belirten Oktay şunları kaydetti: "KKTC'yi bir gün bile susuz bırakmayacağız dedik. KKTC'ye Toroslardan 'can suyu' akışı yeniden başladı. Hayırlı uğurlu olsun."
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