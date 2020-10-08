Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı

Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü bugün itibarıyla halkın kullanımına açıldı.

Kapalı Maraş'ın kamuya ait olan Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü halka açıldı. Tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlardan ilk etapta 200'e aşkını Maraş'a giriş yaptı.

Girişte, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı.

Çok sayıda gazeteci de Kapalı Maraş'taki gelişmeleri takip ediyor.

© AA / Muhammet İkbal Arslan Kapalı Maraş

'Hayalet Şehir' 46 yıldır kapalıydı

1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Maraş'ın kademeli olarak açılım süreci başladı.

Bir dönemin en gözde tatil yöresi ve Hollywood yıldızlarının uğrak yeri olan Kapalı Maraş, Ada'yı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde ve bir tampon bölge konumunda bulunuyor.

46 yıldır kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak da anılan Maraş, yıllardır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde pazarlık konusu oldu.

Türk tarafının adımları neticesinde Maraş'ın defalarca yeniden yerleşime açılma girişimi oldu ancak her seferinde sonuçsuz kaldı.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Ankara ziyareti sırasında Maraş'ın açılmasıyla ilgili kararı duyururken Maraş'ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını söylemişti.

Tatar, "Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımızı başlatıyoruz" demişti.

Adeta hayalet bir şehre dönüşen Maraş'a böylece ilk can suyunu verdiklerinin altını çizen Tatar, "İnşallah perşembe günü sabah saatlerinde Maraş sahilinden istifade etmeye hep birlikte başlayacağız" diye konuşmuştu.