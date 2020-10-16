Pompeo, Kıbrıs'ın Maraş'ı açmasını provokasyon olarak niteledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un açıklamasına göre Bakan Mike Pompeo, Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulilis'le telefon görüşmesi yaptı.

Ortagus, yaptığı açıklamada "Pompeo ve Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs'ın Maraş'ın bir kısmını açmasını istişare etti. Derin endişe duyduğunu belirten Pompeo, bu adımın provokatif olduğunu, BM Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 sayılı kararlarını ihlal ettiğini ve çözüm müzakerelerine katkı sağlamadığını kaydetti" ifadelerini kullandı.

.@SecPompeo spoke with Cypriot Foreign Minister @Christodulides on the provocative reopening of parts of Varosha. This is inconsistent with UNSC resolutions. We support a comprehensive settlement to reunify Cyprus as a bizonal, bicommunal federation. https://t.co/T8bipb2UMd — Morgan Ortagus (@statedeptspox) October 16, 2020

Ortagus, Pompeo'nun bölgenin yeniden kapatılması çağrısı yaptığını ve BM Güvenlik Konseyi'nin bu konudaki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını söylediğini de aktardı.

Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü 8 Ekim'de halkın kullanımına açılmıştı.

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kıbrıs'a bu karardan geri adım atması çağrısı yapmıştı.