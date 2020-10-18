Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu

Kuzey Kıbrıs gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Seçimin ikinci turunda Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarışacak.

© AA / Muhammet İkbal Arslan Tatar, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullandı: "Kıbrıs Türk halkı, dünyanın gözü önünde özgür iradesini ortaya koymak suretiyle, önümüzdeki 5 yıl cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek olan kişiyi seçecektir. Mümkün olduğunca katılımın yüksek olmasını temenni ediyorum. Bu, çok önemli seçimdir. Bunun erken seçimi de olmaz. Bu, 5 yılda bir olan seçimdir. 5 yıllığına seçilecek olan cumhurbaşkanının, halkın iradesi ve yüksek katılımla seçilmesinde yarar vardır."

11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32.34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29.80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.

İlk turda yarışan 11 adaydan hiçbiri yüzde 50'den fazla oy alamadığı için cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.

© AA / TAK Mustafa Akıncı (solda), eşi Meral Akıncı (sağda) ile cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemi saat 18.00'e kadar sürecek ve kayıtlı 199 bin 29 seçmen 738 sandıkta oy kullanabilecek.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ve sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçilecek.

YSK'nın seçimin sonucunu bu akşam 20.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.