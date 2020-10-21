Anastasiadis: Üçlü format Türkiye'yi hedef almıyor

Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında gerçekleşen toplantı sonrası konuşan Kıbrıslı lider Anastasiadis, üç ülke arasındaki işbirliğinin Türkiye’ye karşı olmadığını söyledi.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Lefkoşa'da üçlü formatta düzenlenen zirvede Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki işbirliğinin uluslararası hukuk temelinde bölgede barış ve istikrarı korumayı amaçladığını belirterek, toplantının herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik olmadığını vurguladı.

Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs'ın Kapalı Maraş'ın sahilini kısmen yeniden açma kararını da eleştirdi.

Anastasiadis, Ankara'yı Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs konusundaki kararlarına saygı göstermeye çağırırken, "Türkiye bir dizi yasadışı eylemle gerilimi tırmandırıyor" dedi.