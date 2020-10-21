Oruç Reis için yeni Navtex ilanı

Türkiye'nin ilan ettiği yeni Navtex 27 Ekim'e kadar geçerli olacak.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için yeni NAVTEX ilan edildi. Buna göre, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis araştırma gemisi için Navtex 27 Ekim'e kadar uzatıldı.

İngilizce 'Navigational text messages' ifadesinin kısaltması olan NAVTEX, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. NAVTEX paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları NAVTEX cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.