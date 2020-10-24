İsrail'den Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a bir destek açıklaması daha

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri 'kaygıyla' izlediğini belirtti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımların bölgedeki gerginliği artırabileceğini iddia eden Haiat, "İsrail, deniz yetki alanı konusunda Yunanistan'a tam desteğinin ve güçlü dayanışmasını ifade etmenin yanı sıra bu hakları ihlal etmeye yönelik her türlü girişime de karşı olduğunu yineliyor" ifadelerini kullandı.

2/2 Israel reiterates its full support and strong solidarity with Greece in its maritime zone and its opposition to any attempt to violate these rights. — Lior Haiat 🇮🇱 (@LiorHaiat) October 23, 2020

İsrail'in Atina Büyükelçiliği'nden ve Haiat tarafından ağustos ayında yapılan benzer yazılı açıklamalarda da Tel Aviv'in Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ı desteklediği dile getirilmişti.