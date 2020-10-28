Bakan Kurum, Kuzey Kıbrıs'a gitti: Maraş bölgemizi ihya ve inşa etmek için bir araya geldik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs'a günübirlik ziyarette bulundu. Kurum, "Tarihin en önemli turizm alanlarından Maraş bölgemizi ihya ve inşa etmek için bugün bir araya geldik" dedi.

Kuzey Kıbrıs'a günübirlik ziyarette bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 46 yıldır kapalı olan ve 8 Ekim'de bir kısmı halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'a ziyarette bulundu.

Bakan Kurum'a ziyareti sırasında, Kuzey Kıbrıs Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Ziyaret sırasında incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Kurum, daha sonra açıklamalar yaptı.

Kurum, "Bugün, 46 yıldır kapalı olan ve artık özgürlüğüne kavuşan, Kıbrıs Türk halkının prangalarını sökmüş olduğu ve artık tüm dünyaya açacağımız Kapalı Maraş bölgesindeyiz. Bu bölgemizin açılmasına katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Bakan Kurum, "KKTC ile siyasi ve ekonomik anlamda bir hareket ediyoruz, bir bütünüz. Tüm kardeşlik ruhuyla ana vatan Türkiye her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir" diyerek, iki ülkenin hem siyasi hem de ekonomik alanda birçok iş birliğinin olduğuna işaret etti.

Kurum, eski Akdeniz bölgesinin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Maraş bölgesi için yapılması gereken çalışmaları, Bakan Evren, Belediye Başkanı Arter ve tüm paydaşlarla incelediklerini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs ile çevre ve şehircilik noktasında altyapı, içme suyu, kanalizasyon ve çevre düzenlemeleri gibi birçok alanda iş birliği yaptıklarını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Tarihin en önemli turizm alanlarından Maraş bölgemizi ihya ve inşa etmek için bugün bir araya geldik. Cumhurbaşkanı Tatar, seçildikten hemen sonra ülkemizi ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız, inşallah 15 Kasım'da iadei ziyarette bulunacaklar. Bu ziyaret çerçevesinde Maraş bölgesine de gelmeyi ve burada vatandaşlarımızla bir arada olmayı müjdelediler. Ziyaret öncesinde, Maraş bölgesinin ihyasına ilişkin yapılacak çalışmaları yerinde inceledik. Aslında Osmanlı'dan vakıf mülkiyeti olan, sonrasında bir şekilde şahıs mülkiyetine geçirilmiş ve gasbedilmiş bu toprakları Kıbrıs halkı ve tüm dünyanın kullanımına açmak için mücadele veriyoruz. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin Türkiye olarak yanındayız."

'Turistlerimizin burada güvenli şekilde gezmelerini temin edeceğiz'

Kurum, Maraş'ta yapılacak çevre düzenlemesi ve altyapılara ilişkin çalışmaları da Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ Başkalığı bünyesinde hızlı ve aslına uygun şekilde yapacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti: