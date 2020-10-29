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    Kuzey Kıbrıs'ın yerli otomobili GÜNSEL test sürüşüne çıktı: Tek şarjla 350 kilometre yol kat ediyor

    © Fotoğraf : Yakın Doğu Üniversitesi
    Doğu Akdeniz
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    Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yerli otomobil GÜNSEL'in test sürüşünü yaptı. Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen GÜNSEL B9, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi.

    Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde Türk mühendis ve tasarımcıların 10 yıllık çalışma ve 1.2 milyon saat emekle geliştirdiği, Kuzey Kıbrıs'ın ilk yerli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9'un test sürüşünü Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerçekleştirdi.

    Yüzde 100 elektrikli aracın test sürüşünde Tatar'a, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti.

    Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Tatar, bu başarıya imza atan Günsel Ailesi’ni tebrik etti. Tatar yerli otomobil GÜNSEL’in ülke tanıtımına, ekonomisine, ihracatına, istihdamına ve kalkınmasına büyük bir katkı yapacağını söyledi.

    Ülkem adına mutlu ve sevinçliyim ifadesini kullanan Tatar, gerekli test süreçlerinin ardından GÜRSEL'i yollarda görmenin mutluluğunu yaşayacaklarını belirtti. Tatar, şunları kaydetti:

    "Dünya artık değişmekte. Havayı, emisyonu ve çevreyi korumak gerekiyor. GÜNSEL piyasaya çıktığı zaman bu özellikleriyle dünyada ilkler arasında yer alacak. Hem yerli üretim hem de konforu bakımından ilgi göreceğine inanıyorum."

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    Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de Tatar’a ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, yüzde 100 elektrikli otomobil GÜNSEL’i tasarımdan Ar-Ge’ye teknolojiden mühendisliğe tek vücut, tek yürek, büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

    Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen GÜNSEL B9, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen Günsel B9’un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı.

    GÜNSEL’in bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 20 dakikada doldurulabiliyor. GÜNSEL’in ilk modeli B9 Sarı, Kırmızı ve Mavi renklerinde üretildi. Sarı, Kıbrıs’ın toprağını, mavi de mavi vatan Akdeniz’i simgeliyor. Kırmızı ise Kuzey Kıbrıs bayrağındaki kırmızı yıldız ve hilalden ilham alıyor.

    Etiketler:
    şarj, Ersin Tatar, Elektrikli otomobil, Kuzey Kıbrıs, test sürüşü, GÜNSEL, İrfan Suat Günsel
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