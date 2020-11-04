Anastasiadis: Tatar, beşli gayriresmi zirveye katılmaya hazır olduğunu söyledi

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la yaptığı ilk görüşmenin dostane bir atmosferde geçtiğini söyleyen Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Tatar'ın Kıbrıs'ta çözüme yönelik beşli gayriresmi zirveye katılmaya hazır olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın aracılığıyla gerçekleşen ilk görüşmenin dostane bir atmosferde geçtiğini anlatan Anastasiadis, "Beklendiği gibi ben, 29 Ekim tarihli BM Genel Sekreterliği mektubu uyarınca yeni beşli görüşmeye katılma niyetimi ifade ettim. Kıbrıs'ta çözümü iki bölgeli, iki toplumlu federasyon öngören BM kararları temelinde istişare etmemiz için bu mektubun Sayın Tatar'a da gönderildiğini anlıyorum" dedi.

Anastasiadis, Tatar'ın beşli gayriresmi görüşmeye katılmaya hazır olduğunu ancak masada farklı fikirlerin olması gerektiğini belirttiğini aktardı. Tatar daha önce Kıbrıs'ta iki devlet kurulmasından yana olduğunu söylemişti.

Kendisinin Maraş konusunu, Tatar'ın ise doğal kaynaklar konusunu gündeme getirdiğini anlatan Anastasiadis sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ilk görüşmeydi. Detaylara girmedik. Elbette bu ülkenin nasıl birleşeceğinin ve gelecek perspektiflerinin konuşulması gerektiğinde ısrarcı oldum. Tatar da, bunca yıldan sonra başka çözüm yolları aramamız gerektiğinde ısrar etti."