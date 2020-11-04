Güney Kıbrıs, Barbaros Hayreddin Paşa gemisinden Doğu Akdeniz'deki keşif çalışmalarını durdurmasını istedi

Güney Kıbrıs hükümeti, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki gaz yataklarında yaptığı sismik keşif çalışmalarını durdurma çağrısı yaptı.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin Doğu Akdeniz'de Tanux-1 ve Apollo Moon isimli gemilerle sismik çalışmalar yürüteceği alan için yeni Navtex ilan edilmişti.

Türkiye'nin Navtex ilanına karşı bir Navtex yayınlayan Güney Kıbrıs hükümeti, Barbaros Hayreddin Paşa gemisinden uluslararası hukuku ve deniz güvenliği prosedürlerini ihlal eden, Kıbrıs'ın mevzuatına göre suç teşkil eden keşif çalışmalarını durdurmasını talep etti.

Güney Kıbrıs tarafı, Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için 16 Şubat'a kadar ilan edilen Navtex kapsamındaki misyonu, 'Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde ve kara sularındaki yasadışı faaliyetler' olarak niteledi.