Kayıt
19:31 11 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Mısır lideri Sisi ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis

    Miçotakis: Biden'ın seçilmesiyle Washington yönetimi 'gücünü ortaya koyarak' bölgedeki güvenliğe katkıda bulunacak

    © REUTERS / COSTAS BALTAS
    Doğu Akdeniz
    URL'yi kısaltın
    0 212
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0b/1043207618_0:66:3071:1794_1200x675_80_0_0_81fe5f736aefb924361dd1e0501acacd.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dogu_akdeniz/202011111043207671-micotakis-bidenin-secilmesiyle-Washington-yonetimi-gucunu-ortaya-koyarak-bolgedeki-guvenlige/

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina ve Kahire yönetimlerinin, Doğu Akdeniz'de imzaladığı kısmi Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını genişletme yönünde mutabık olduğunu bildirdi.

    Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Maksimu Sarayı'ndaki görüşmesinin ardından yapılan ortak basın açıklamasında konuştu.

    Yunanistan ve Mısır'ın, Doğu Akdeniz'deki kısmi MEB anlaşmasını "genişletme yönünde ortak niyetleri olduğunu" söyleyen Miçotakis, bu anlaşmanın "refah, barış ve iş birliğine yönelik bir örnek teşkil ettiğini" savundu.

    © İHA
    Oruç Reis için yeni NAVTEX: 23 Kasım'a kadar sürecek

    Miçotakis, tahriklerden uzak kalan ve uluslararası yasallığa saygı gösteren her ülkenin "EastMed" projesine katılabileceğini iddia ederek Sisi'nin Atina ziyaretinin ABD'deki seçimin hemen sonrasına denk geldiğine dikkati çekti. 

    ABD Başkanı seçilen Joe Biden döneminde ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğini savunan Miçotakis, Washington yönetiminin "gücünü ortaya koyarak bölgedeki güvenliğe katkıda bulunacağını" ileri sürdü. Yunanistan'ın Mısır ve İtalya ile yaptığı anlaşmalardan sonra komşusu Arnavutluk'la da benzeri bir anlaşmayı hedeflediğini anımsatan Miçotakis, "ülkeler arasındaki bu barış ve işbirliğini öngören anlaşmalar iyi niyet ve iyi komşuluk ilkelerine saygı çerçevesindedir; ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar bu temel kurallara saygı ile giderilir" dedi ve Türkiye'ye seslenerek "Türkiye'deki liderler de saldırganlık siyasetini bir yana bırakmalı ve Doğu Akdeniz'de ülkeler arasında yaptığımız bu işbirliğine katılmalı" şeklinde konuştu.

    Sisi ise Miçotakis ile bölgedeki barışı tehlikeye düşürmek isteyenlere karşı ortak tavır izleme yönünde mutabık olduklarını belirterek Kahire ile Atina arasındaki savunma iş birliğini güçlendirme arzusunda olduklarını dile getirdi.

    Kıbrıs sorununun uluslararası hukuk temelinde adil çözümünden yana olduklarını savunan Sisi, Libya'da istikrar ve barış sağlayacak siyasi bir çözüm gerektiği konusunda Miçotakis ile hemfikir olduklarını vurguladı.

    Sisi, Yunan Başbakan ile görüşmesinde uluslararası terörün de ele alındığının altını çizerek "terör eylemlerini destekleyen, teröristlere yardım eden ve onları cesaretlendiren ülkelerin hesap vermeleri gerektiğini" savundu.

    Sisi: Mısır, Yunanistan'ın her zaman yanında yer alacaktır

    Öte yandan Sisi, Miçotakis ile görüşmesinin öncesinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile de bir araya geldi. BBC Türkçe'den Stelyo Berberakis'in haberine göre Sisi, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile yaptığı görüşmesinde Ağustos ayında iki ülke arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasının öneminden söz etti ve "iki ülkeyi yakınlaştıran bu gibi anlaşmalar imzalamaya devam edeceğini" söyledi.

    Sisi, bu mutabakatın Mısır ile Yunanistan arasındaki ilişkileri pekiştirdiğini belirttikten sonra "Mısır, Yunanistan'ın güvenliğini ve deniz sınırlarını koruması için her zaman Yunanistan'ın yanında yer alacaktır" dedi.

    Mısır lideri ayrıca Avrupa'daki son terör olaylarına da değindi ve bu eylemlerin "aşırıcı teröristlerin eylemleri" olduğunu; "dinle hiçbir ilgisi olmadığını" kaydetti.

    Sakelaropulu ise iki ülke arasında imzalanan mutabakatın bir dönüm noktası olduğunu ve "Doğu Akdeniz'de provokatif eylemlerini sürdürmekle" suçladığı Türkiye'ye karşı anlamlı bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi.

    Etiketler:
    Kıbrıs, ABD, Doğu Akdeniz, Joe Biden, Abdulfettah el Sisi, Kiryakos Miçotakis, Mısır, Yunanistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Karabağ'da savaşın sona ermesine dair ateşkes anlaşmasının imzalanması Azerbaycan halkı tarafından büyük sevinçle karşılandı
    Dağlık Karabağ'da savaşı sona erdiren anlaşma imzalandı: Ermenistan'da protestolar, Azerbaycan'da kutlamalar
    Karikatür
    İran’dan komşu ülkelere ‘Trump gitti, işbirliği elini uzatıyoruz’ çağrısı
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet