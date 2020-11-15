Koronavirüs hastalarının tedavisi için Kuzey Kıbrıs'tan Güney Kıbrıs'a yardım teklifi

Kuzey Kıbrıs yönetimi, Güney Kıbrıs'a Kovid-19 hastalarının tedavi için yardım teklif etti.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs'ta artan Kovid-19 vakalarının ardından İki Toplumlu Sağlık Komitesi Türk Eşbaşkanı Cenk Soydan ile Güney Kıbrıs'a ilk etapta 100 Rum hastanın Kuzey Kıbrıs'ta tedavi edilmesini önerdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın önerisi, Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişarenin ardından Rum tarafına iletilirken, teklifin Birleşmiş Milletlerin de bilgisine sunulduğu belirtildi.

Konuya siyasi değil insani yaklaştıklarını belirten Soydan, Güneydeki sağlık sistemini rahatlatacak öneriye, olumlu yanıt verilmesi halinde gerekli tedbirlerin alınacağını aktardı. Soydan, “Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, iki toplum arasındaki işbirliği ve güven ortamının sağlanması açısından bu öneriyi önemsediğini söyledi. Çalışmamızı yaptık ve ilgili öneriyi yazılı olarak sunduk. Konuya tamamen insani temelde ve iki toplum arasındaki işbirliğini geliştirme odaklı bakıyoruz” dedi.

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 116 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 bin 987’ye ulaşırken, şu ana kadar 38 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti.