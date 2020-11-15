Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta: Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs'ın 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşuyor https://t.co/6LQ0qmIKzC— AA Canlı (@AACanli) November 15, 2020
- Varlıklarına yönelik sayısız saldırıya rağmen Kıbrıs Türkleri, hamdolsun kendi topraklarında başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor.
- Onca zulme, işkenceye, ihanete rağmen, mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik. Mücahitlerimizin ve Mehmetçiğin destansı mücadelesiyle zafere ulaştık.
- Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, güvenliğini temin edecek şekilde sürdürülebilir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir.
- Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir.
- Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te Yunan cuntasının darbesiyle ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla tesis etmek mümkün değil. Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır, o da yıllardır yok sayılan, hakları gasp edilen Kıbrıs Türkleri'dir.
- (Hidrokarbon kaynakları) Garantör ülke olarak bizim de KKTC'nin de, diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır.
- (46 yıldır kapalı olan ve geçen ay açılan) Maraş'ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır.© AA / Muhammet İkbal Arslan
- Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez.
- Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize adil bir anlaşma sağlanana kadar kararlılıkla devam edeceğiz.
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