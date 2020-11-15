Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta: Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret ediyor. İlk olarak Lefkoşa'daki bir törende konuşan Erdoğan, "Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet vardır. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor" dedi. Erdoğan Maraş bölgesiyle ilgili de "Amaç yeni mağduriyetler oluşturmak değil" ifadesini kullandı.