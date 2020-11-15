Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs lideri Tatar, Maraş'ta ortak açıklama yaptı

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- Sene 74. Sene 2020. Yıllar yılı burası böyle kalmış. Artık biz diyoruz ki adım atalım.
- Kuzeyi adeta mahkum etmişler, Güneyi AB üyesi yapmışlar. Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değildir. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım.
- Buranın gerçek sahipleri bellidir. Maraş, gerçek sahiplerine kavuşacağı günü bekliyor.
Ayrıntılar geliyor...
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kapalı Maraş bölgesi ziyareti sonrası ortak açıklamalarda bulunuyor https://t.co/pE2PPu0Qtc— AA Canlı (@AACanli) November 15, 2020
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