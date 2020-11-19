Almanya: Aralıktaki AB toplantısında Türkiye'ye yaptırım gündeme gelebilir

Maas, AB liderlerinin Aralık ayındaki toplantıda Doğu Akdeniz'in tartışmalı bölgesinde gerçekleştirilen hidrokarbon arama çalışmaları nedeniyle Ankara'ya yönelik olası yaptırımların gündemde olduğunu söyledi.

'Eğer Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonları devam ederse aralık ayındaki AB toplantısında yaptırımların değerlendirilmesini beklediğini' söyleyen Maas, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef, her seferinde yeni provokasyonlar oluyor, yani bu Türkiye'ye bağlı. Aralık ayına kadar Türkiye'den bazı olumlu sinyaller gelmedikçe, Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyareti gibi provokasyonlar devam ettikçe, Aralık ayında AB liderlerinin zirvesinde çetin bir tartışma yaşanacak."