Kuzey Kıbrıs'ta 11 Ekim seçimi öncesi Maraş'ı kademeli olarak açan ve başbakan sıfatıyla cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan taraf olan Ersin Tatar, "Artık Maraş'a açık bölge olarak bakabiliriz" dedi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun (BRTK) 57. kuruluş yıldönümü vesilesiyle canlı yayında soruları yanıtlayan Tatar, Maraş açılımının Kıbrıs görüşmeleri konusunda ezber bozacağını ve KKTC'nin geleceği için önemli bir adım olduğunu söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Artık Maraş'a açık bölge olarak bakabiliriz https://t.co/n6kHrMNpHw pic.twitter.com/bRT5YQ3gcq — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 25, 2020

8 Ekim'de bir bölümü açılan Kapalı Maraş'ı binlerce kişinin ziyaret ettiğini aktaran Kuzey Kıbrıs lideri, "Bölge bölge, askeri bölgeden sivilleştirme ve iadeler söz konusu olacaktır... Şu an açtığımız sahildir, kamu alanıdır, özel mülke dokunmadık" dedi.

"Maraş'ın açılması çok iyi oldu ve 2020 yılına damga vurdu. 2020'de Türkiye'nin de desteğiyle önemli bir hamle olarak kayıtlara geçti" görüşünü dile getiren Tatar, "Artık Maraş'a açık bölge olarak bakabiliriz" diye ekledi.

Her zaman federal temelde çözümün umut vermeyeceğini, egemen eşitliğin konuşulması gerektiğini vurguladıklarını belirten Tatar, şöyle konuştu:

"Artık şartlar değişti. Kıbrıs eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz ise eski Doğu Akdeniz değildir. Türkiye ile önemli bir yapı var, o da Mavi Vatan'dır. Egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet olmalıdır."

"Gösterdiğimiz iyi niyete rağmen, karşı taraftan iyi niyet görmedik. Annan Planı ve Crans Montana dahil yaşananları gördük. Bizim işimiz tüm şeffaflığıyla halkımıza gelişmeleri anlatmaktır. Biz de bunu yapıyoruz."

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere bakıldığında KKTC'nin statüsünün değiştiğini savunan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği desteğin daha da arttığını kaydederek şöyle devam etti:

"KKTC yan yana yaşayan iki devlet politikası ve yeni iradenin ortaya çıkmasıyla daha değerli ve statüsü yüksek bir ülke olacaktır. Pandemiyi atlatalım, buradaki görüşleri hep birlikte göreceğiz."