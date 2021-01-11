Yunan hükümeti, İyon Denizi'nde karasularının 12 mile genişletilmesini öngören yasa tasarısını parlamentoya sundu

Yunanistan hükümetinin, 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne istinaden İyon Denizi'nde kendisine ait karasularının 6 milden 12 mile genişletilmesi için parlamentoya yasa tasarısı sunduğu belirtildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Facebook hesabından yaptığı açıklamaya göre Yunanistan hükümeti, İyon Denizi'ndeki karasularının genişletilmesini öngören tasarıyı onay için parlamentoya gönderdi.

Dendias, tasarının parlamentoya sunulmasını 'uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku temelinde Yunanistan'ın mutlak hakkını kullanması için tarihi bir an' olarak niteledi.

Yunan bakan, "Bölgede güvenlik ve refahın sağlanması amacıyla Yunanistan'ın komşu ülkelerle anlaşma sağlama stratejisi izlediği bu tasarıyla birlikte teyit ediliyor" ifadelerini kullandı.

Ağustos 2020'de Yunan parlamentosunda konuşan Başbakanı Miçotakis, daha önce İtalya ile vardıkları anlaşma uyarınca İyon Denizi'nde Yunan karasularını genişletmeye dair yasa tasarısı sunacaklarını açıklamıştı.

Miçotakis, "Yunanistan, parlamentoya sunulacak yasa tasarısıyla batı karasularını 6'dan 12 deniz miline genişletecek" demişti.

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi meselesi

1982 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS), kıyıdaş ülkelere karasularını 12 deniz miline kadar ilan etme hakkı veriyor.

Türkiye'nin taraf olmadığı sözleşmeyi 1995 yılında yürürlüğe koyan Yunanistan, 'kendi stratejisine uygun zamanda Ege'de karasularını 12 deniz miline çıkarma hakkını saklı tuttuğunu' ilan etmişti.

Türkiye açısından 'casus belli': Hükümete askeri bakımdan gerekli olanlar dahil tüm yetkiler verilir

Bunun üzerine 8 Haziran 1995'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 'Yunanistan’ın Ege’de karasularını 6 milin ötesine çıkarmasının savaş sebebi (casus belli) sayılacağını, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne askeri bakımdan gerekli olanlar da dahil olmak üzere tüm yetkilerin verileceğini' beyan etmişti.

27 Aralık'ta Yunanistan'da İyon Denizi'ndeki karasularının 6 milden 12 mile çıkarılmasıyla ilgili kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.