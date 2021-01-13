Dendias: Yunanistan, alanını genişletiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, parlamentonun savunma ve dışişleri komitesinde yaptığı konuşmada, ülkenin İyon Denizi’ndeki karasularını 6 milden 12’ye çıkarmasını öngören yasa tasarısı için “tarihi” nitelendirmesinde bulundu.

Dendias, “1947’den bu yana ilk kez, Yunan parlamentosundan ulusal egemenlik alanının artırılması yönünde oy vermesi talep ediliyor. Hükümet, (parlamentodaki) ulusal temsilciliğe, ülkemizin İyon Denizi ve Matapan Burnu bölgesindeki karasularımızı 6 deniz milinden 12’ye çıkarma yönündeki ayrılmaz hakkından yararlanmayı teklif ediyor. Bu, ulusal egemenlik alanını 10 bin 79 kilometrekare artıracak. Körfezlerin, uluslararası hukuka uygun olarak yasal olarak kapatılması sonucu oluşan bölge dikkate alınınca bu alan 13 bin kilometrekareyi geçiyor” ifadesini kullandı.

Yunanistan’ın toplam yüzölçümünün 131 bin kilometrekare olduğunu anımsatan Dendias, “Netlik açısından, Girit’nin yüzölçümü 8 bin 500 kilometrekarenin biraz üzerinde” diye konuştu. Sergiledikleri ulusal dayanışmadan dolayı tüm partilere teşekkür eden bakan, bugünü “Yunan parlamentosu için büyük bir gün, dayanışma, ulusal uzlaşı, ulusal uyum günü” olarak nitelendirdi.

Yunanistan’ın egemen hakkını kullandığını vurgulayan Dendias, ülkesinin kendi karasularını genişletme ve ulusal egemenlik hakkını yerine getirme hakkını tamamen saklı tuttuğunu belirterek, “Ülkemiz hiçbir şekilde bu haklarından vazgeçemez” dedi.

Bir sonraki aşamanın, Girit Adası’nın güneyinde kalan bölgenin genişletilmesi olacağını söyleyen Dendias, bu alanda ilgili araştırmaların devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fakat bu, Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki karasularını 12 deniz miline kadar çıkarma hakkını saklı tutmadığı anlamına gelmiyor. Bu bağlamda, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un birkaç hafta önce Atina ziyareti sırasında sergilediği ve net bir şekilde ülkesinin Yunanistan’ın egemen hakkına ilişkin tutumunu açıklığa kavuşturduğu son derece önemli, muhtemelen tarihi tutumunu kaydetmek isterdim."

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 26 Ekim’de Yunanistan’ın başkenti Atina’daki basın toplantısında, bu ülkenin karasularını 12 mile çıkarma niyetiyle ilgili yorumunda, Rusya’nın bu konuda BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde belirtilenin dışında bir tutum sergileyemeyeceğini dile getirmişti.

Lavrov, “Bu sözleşme kapsamında, iki veya daha fazla ülkenin bazı planlarının kesiştiği söz konusu olunca, çözüm kesinlikle sadece birbirlerinin çıkarlarına saygı temelinde ve bu sözleşmeye uygun olarak müzakereler yoluyla bulunabilir” ifadesini kullanmıştı.

Türkiye, Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki karasularını 12 mile çıkarmasının savaş sebebi (casus belli) sayılacağını açıklamıştı.