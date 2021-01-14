Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: İyon Denizi'ndeki karasularını 12 mile çıkarma Atina'nın egemenlik hakkı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Atina'nın İyon Denizi'ndeki karasularını 6 milden 12 mile çıkarma konusunda egemenlik hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Lizbon'da Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile bir görüşme gerçekleştiren Dendias, düzenlenen ortak basın toplantısında Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca Yunanistan'ın Ege Denizi dahil her yerde karasularını 12 mile çıkarma hakkı bulunduğunu ve Türkiye'nin bu konuyla ilgili tehditlerinin kabul edilemez olduğunu savundu.

Dendias, İyon Denizi'ndeki Yunan karasularının 6 milden 12'ye çıkarmasını öngören yasa tasarısını parlamentoda anlattığını anımsatarak "Herkesin duyması için parlamentoya açık şekilde anlattım; BM Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca Yunanistan, ülkenin güneyi veya Ege Denizi dahil her yerde karasularını 6 milden 12'ye genişletme konusunda egemenlik hakkına sahip. Bu tartışmaya kapalı. Söz konusu sözleşmeye göre başka bir ülkeyle karasularının genişletilmesiyle ilgili müzakere yapmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Dendias, Yunanistan'ın 'iyi dostları İtalyanlar' ve 'Arnavut dostları' ile müzakerede bulunmadan karasularını genişlettiğine dikkat çekti:

"Arnavutluk da daha önce bizimle müzakere yapmadan karasularını genişletmişti. Bu onların hakkıydı. Biz de Türkiye'yle müzakere etmeyeceğiz. Uluslararası hukuka uygun olarak egemenlik hakkımızı kullandığımızda Türkiye'nin bizimle savaşma tehdidinde bulunmasının ne kadar yanlış olduğunu söylemem için bana fırsat sunuyorsunuz."

Dendias, 21. yüzyılda bir ülkenin uluslararası hukuka uygun olarak hakkını kullanan başka bir ülkeye savaş tehdidinde bulunmasının kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi meselesi

1982 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS), kıyıdaş ülkelere karasularını 12 deniz miline kadar ilan etme hakkı veriyor.

Türkiye'nin taraf olmadığı sözleşmeyi 1995 yılında yürürlüğe koyan Yunanistan, 'kendi stratejisine uygun zamanda Ege'de karasularını 12 deniz miline çıkarma hakkını saklı tuttuğunu' ilan etmişti.

Bunun üzerine 8 Haziran 1995'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 'Yunanistan’ın Ege’de karasularını 6 milin ötesine çıkarmasının savaş sebebi (casus belli) sayılacağını, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne askeri bakımdan gerekli olanlar da dahil olmak üzere tüm yetkilerin verileceğini' beyan etmişti.

27 Aralık'ta Yunanistan'da İyon Denizi'ndeki karasularının 6 milden 12 mile çıkarılmasıyla ilgili kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.