Türkiye, Kuzey Kıbrıs'a 20 bin doz daha Sinovac aşısı gönderdi

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs'a 20 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı. Uçak, saat 09:38'de Ercan Havalimanı'na indi.

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'nin salgınla mücadele kapsamında her zaman Kıbrıs'ın yanında olduğunu belirtti.

Pilli, "Ana vatan Türkiye bugüne kadar hep bizim yanımızdaydı, bu aşılar, bundan sonra da hep yanımızda olacağının ispatıdır. Sadece sağlıkta değil her alanda Türkiye bizim yanımızdadır. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şahsım ve ülkem adına yürekten teşekkür ederim" diye konuştu.

Şu ana kadar 20 bin Kovid-19 aşısı yaptıklarını aktaran Pilli, Türkiye'den bir miktar daha aşı talep ettiklerini ve aşıların gelmeye devam edeceğini söyledi.

Pilli, daha önce yapılan temaslarda, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a yaklaşık 500 bin aşının gelmesiyle alakalı mutabık kalındığının ve bunun yakın zamanda netleşeceğinin altını çizdi.

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