Yunanistan'dan Libya hamlesi: Trablus Büyükelçiliği ile Bingazi Başkonsolosluğu yeniden açılıyor

Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile başbakanın belirlenmesinin ardından Atina'dan diplomatik bir hamle geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BM öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylarıyla Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile başbakanın belirlenmesinin ardından Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın kararıyla başkent Trablus'taki Yunan Büyükelçiliği ile Bingazi Başkonsolosluğu'nun yeniden çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Bakanlık, Yunanistan ile Libya arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi amacıyla Başkanlık Konseyi göreve başlar başlamaz yeni yönetimle temas kurmayı umduklarını belirtti.

5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan LSDF üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığı'na Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Liste yöntemine göre yapılan oylamada, Menfi ve Dibeybe'nin yanı sıra Başkanlık Konseyi yardımcıları olarak Musa el-Koni ve Abdullah el-Lafi'nin bulunduğu liste, 74 üyeden 39'unun oyunu almıştı.

Akile Salih, Fethi Başağa, Usame Cuveyli ile Abdulmecid Seyfunnasr'dan oluşan ve ikinci tura kalan diğer liste ise 34 oyda kalmıştı.