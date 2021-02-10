Kuzey Kıbrıs’ta polisler aşılanmaya başladı

Dünya genelinde birçok ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama uygulamaları devam ederken Kuzey Kıbrıs, aşılama kampanyasında sıranın polislere geldiğini duyurdu. Kuzey Kıbrıslı polislerin aşılanmasına bugün başlandı.

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen koordinasyon çerçevesinde ilk olarak gönüllü olan polis memurları aşılanacak.

Kuzey Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğüne göre aşılama çalışmalarının 3 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'nin açıkladığı aşı planına göre aşı uygulamasının ilk aşaması sağlık çalışanları ile 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan kişileri kapsıyor.

İkinci aşamada ise sosyoekonomik olarak zayıf konumda bulunan, kritik meslek grupları ile bakım tesislerinde çalışan kişiler ve kronik hastalığı olmayan 50-64 yaş arası vatandaşlar aşılanacak. Aşılama programının son aşamasında da 18-50 yaş arasındaki sağlıklı yetişkinlere aşı yapılacak.

Türkiye aşı göndermişti

Türkiye, Kuzey Kıbrıs'a iki parti halinde 20 biner dozluk aşı sevkiyatı gerçekleştirmişti. Ambulans uçakla gönderilen toplamda 40 bin doz Sinovac aşısı, 28 Ocak tarihinde Kuzey Kıbrıs'a ulaşmıştı.