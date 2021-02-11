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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar'dan ortak açıklama

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Rumlar Maraş'ı unutsun

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    Doğu Akdeniz
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    Kuzey Kıbrıs'a iki günlük çalışma ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bayrak Radyo Televizyonu Kurumu (BRTK)'nın canlı yayınına konuk oldu.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı konuşmasında “Duruşumuz nettir. Bundan sonra federasyon görüşmesi yoktur. Mart’ın ikinci yarısında yapılacak 5+1 toplantısı, bir vizyon toplantısıdır. Yeni şeyler konuşmak gerekir. İki ayrı devleti konuşabiliriz artık” dedi.

    'Erdoğan'ın konuşması tarihidir, mesajı nettir'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Federasyon bitmiştir. İki devletli çözümden başka yol yoktur. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksınız” sözlerini anımsatan Oktay, Erdoğan’ın konuşmasının tarihi olduğunu ve mesajının da net olduğunu söyledi. Türkiye’nin tehditle iş yapmayacağını ifade eden Oktay, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, diklenmeyen, ama dik duruşu olan bir liderdir” dedi.

    'Türk tarafı her zaman yapıcı bir tutum sergiledi'

    Türk tarafının çözüm için her zaman yapıcı bir tutum sergilediğini kaydeden Oktay, “Buna rağmen iyi niyetli bir karşılık alamadık” dedi. Rum tarafının hiçbir zaman elindeki gücü ve kaynakları paylaşmak istemediğini vurgulayan Oktay, “Rum tarafının niyeti sadece Kıbrıslı Türkleri asimile etmeye çalışmak, geliştirdiği tüm oyunlar aldatmacadır” diye konuştu.

    Türkiye’nin, “Crans Montana görüşmelerinin ardından federasyon bitmiştir” dediğini söyleyen Oktay, 5+BM’nin bir vizyon toplantısı olacağını, bu toplantıda federasyonun konuşulmayacağını, Erdoğan’ın son noktayı koyduğunu belirtti.

    'Federasyon geride kalmıştır'

    Artık iki devletliliğin müzakere edilebileceğini ifade eden Oktay, federasyonun geride kaldığını, iki devletli çözümden başka çıkış yolu olmadığının altını çizdi. Oktay, 1968'den beri federasyon temelinde sürdürülen müzakerelerden bir sonuç alınamadığını kaydetti.

    Doğu Akdeniz ve hidrokarbon konusuna da değinen Oktay, “Hidrokarbon kaynakları, çatışmanın değil, barışın aracısı olabilir. Burada var olan kaynakların nasıl paylaşılacağıyla alakalı yine teklifimiz oldu. KKTC hükümeti olarak yapılan bu teklif hala geçerlidir” dedi.

    'İşgalci görmek istiyorlarsa aynaya baksınlar'

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in stratejik dış politika hedeflerinin adadaki sözde ‘Türk işgalini’ sona erdirmek olduğu şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Algı, başka bir şey, gerçeklik daha başka bir şey” diyerek, “Yunanistan Başbakanı ile Rum kesimini temsil eden kişinin, bol keseden atıp tuttukları söylemler, aslında aynaya bakarak konuştukları şeylerdir. İşgalci görmek istiyorlarsa aynaya baksınlar” şeklinde konuştu.

    Maraş’ın açılmasına Kuzey Kıbrıs hükümetinin karar verdiğini Türkiye’nin de buna sonuna kadar destek verdiğini ifade eden Oktay, “Maraş kapalı iken farelerin gezmesi mi iyi, yoksa çoluk çocukların oralarda bisiklet sürmesi mi daha iyi” dedi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Maraş harabe olarak tutulamaz. Tekrar Kıbrıs’ın incisi olabilir. Bundan herkes kazançlı çıkar. Maraş açılımının devamı gelecektir. Artık Yunanistan’ın ve Rum kesiminin Maraş’ın pazarlık konusu olduğunu unutması lazım. Bitti, geçmiş olsun” dedi.

    'KKTC'de siyasi istikrara ihtiyaç var'

    Kuzey Kıbrıs'ta siyasi istikrarın gerekliliğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Her gün seçimin konuşulduğu bir ortamda, orta ve uzun vadeli projelerin hayata geçirilmesi zordur. KKTC'de pozitif gündeme ve siyasi istikrara ihtiyaç var. Türkiye olarak kendi ayakları üzerinde duran, dünya ile rekabet edebilen bir KKTC’yi görmek; sektör sektör KKTC'yi ayağa kalkındırmak istiyoruz" dedi.

    'Kendi ayakları üzerinde duran, dünya ile rekabet edebilen bir KKTC görmek istiyoruz'

    Her anlamda altyapısını tamamlamış, kendi ayakları üzerinde durabilen, dünya ile rekabet edebilen bir Kuzey Kıbrıs görmek istediklerini dile getiren Oktay, eğitim ve turizm dışındaki alanların da geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Eğitim ve turizmin Kuzey Kıbrıs ekonomisinin iyi önemli ayağı olduğunu, ancak salgın döneminde iki sektörün de etkilendiğini kaydeden Oktay, “Bu yüzden çeşitlendirmek gerektiğini vurguluyoruz. Cumhurbaşkanı Tatar ve hükümet de bu konu da bizimle hemfikir” şeklinde konuştu.

    Kuzey Kıbrıs'a geniş bir heyetle geldiklerini vurgulayan Oktay, “Dijital dönüşüm için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Turizm ve milli eğitimi de görüşeceğiz. Birçok alanda çalışmalarımız olacak. Belediyeler Birliği başkanımız burada. Artık kardeş belediye ilan edip, orada kalmamasını istiyoruz. Karşılıklı projelerin konuşulması gerekir” dedi ve şöyle devam etti:

    “Her ziyaretimizde bir alana odaklanalım istiyoruz. Sektör sektör KKTC’yi kalkındırmaya başlamak istiyoruz. Ziyaretimizin odak noktalarından biri ulaştırma ve altyapıdır. Yarın heyetler arası görüşmeden sonra hangi yolların yapılacağını fiilen görmeye başlayacaksınız. Ulaştırma Bakanı ve ekibini burada daha çok göreceksiniz."
    "Ziyaretimizin ikinci ayağı dijital dönüşümle ilgilidir. Salgınla birlikte kamu hizmetlerinin sunulabilmesinde dijital dönüşümün faydası son derece önemlidir. Türkiye’de bu anlamda ciddi atılım gerçekleştirdik. Hiçbir kamu hizmeti aksamadı. Sebebi dijital dönüşümdür. Tüm kamu hizmetlerini dijital ortama taşımış durumdayız. İnsan unsurunun gerekli olmadığı yerlerde bürokrasiyi azaltmak istiyoruz. Bunu gerçekleştiriyoruz. Bu kolaylığı KKTC’deki kardeşlerimize de yansıtmak istedik. Hükümetten de böyle bir talep vardı.”
    'Türkiye'deki kamu üniversitelerini getirmek istiyoruz'

    Kuzey Kıbrıs'ta yükseköğrenimle ilgili çalışmaların da yapılacağını aktaran Oktay, “eğitimde rekabetçi olmak zorundasınız” diyerek, mezun edilen öğrencilerin nerelerde çalıştığının da önemli olduğunu, Türkiye’deki kamu üniversitelerini Kuzey Kıbrıs'a getirmek istediklerini kaydetti.

    Mali protokolle ilgili çalışmaların da şekillendirileceğini kaydeden Oktay, çok kapsamlı bir program için adaya geldiklerini belirtti.

    'Siyasi istikrarsızlığın olduğu yapıda projelerin hayata geçirilmesi zordur'

    Siyasi istikrarın önemine de vurgu yapan Oktay, açıklamalarına şöyle devam etti:

    “Her yıl hükümetlerin değiştiği bir yapıda, orta ve uzun vadeli projelerin hayata geçirilmesi zordur. Türkiye olarak kendi ayakları üzerinde duran KKTC’yi görmek istiyoruz. Bu anlamda birlik ve beraberlik oluşması son derece önemli. Her gün seçimin konuşulduğu bir yapıdan ziyade, reel sektörün, projelerin, yatırımların konuşulduğu KKTC’yi görmek istiyoruz. Medyanın da bu anlamda teşvik edici olması, Kıbrıs’ın geleceği açısından önemlidir. KKTC’de pozitif gündeme ihtiyaç var. Yıllar önce başlayan yollar bitmiyor, projeler ortada kalıyor. Siyasi istikrarsızlık, sürekli seçim konuşmak, reformları etkiliyor...”
    'Aşı konusunda endişe olmasın, KKTC'yi asla yalnız bırakmayız'

    Fuat Oktay, aşı konusunda ise, şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye’deki aşılama hangi aşamada gidiyorsa bu KKTC’ye de yansıtılacaktır. Türkiye'ye gelen aşıları buraya da iletmeye başladık. Bunun devamı da gelecektir. Kimsenin bir endişeye kapılmasına gerek yok. KKTC’yi asla yalnız bırakmayız."
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