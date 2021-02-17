Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar: Rum tarafının şartlarına boyun eğecek değiliz

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunda dikkatlerin önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi beklenen gayriresmi 5+1 toplantısına çevrildiğini kaydetti. Toplantı öncesi Güney Kıbrıs tarafının 'tahrik' ve 'kabul edilemez' taleplerinin de yoğunlaşarak devam ettiğini belirten Tatar, "Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis’in gayriresmi 5+1 toplantısına yönelik, 'BM parametreleri değişmemeli, Türk tarafının kapalı Maraş’ın tamamen açılmasına yönelik planlamaları sona ermeli ve Doğu Akdeniz’deki Türk faaliyetleri sonlandırılmalı' şeklinde dayatmalarda bulunması kabul edilemez" dedi.

'BM parametreleri bugüne kadar sonuç vermedi'

Anastasiadis’in bu dayatmalarda bulunması ve bunları şart olarak ileri sürmesinin Kıbrıs’ta statükonun devam etmesi anlamını içerdiğini aktaran Tatar, yapılması beklenen gayri resmi 5+1 toplantısını da engellemeye yönelik olduğunu açıkladı. Tatar, "Kıbrıs konusuyla ilgili olarak yıllardan beri gündemde bulunan BM parametreleri bugüne kadar sonuç vermediği gibi, söz konusu parametrelerle de bir anlaşmaya ulaşılamayacağı gerçeği ortaya çıkmıştır. Mevcut parametrelerde ısrar etmek ise çözümsüzlüğe oynamaktır” ifadelerini kullandı.

Tatar, Kuzey Kıbrıs'ın belirlediği ve uygulamaya koyduğu kapalı Maraş açılımının devam ettiğini vurguladı.

'Haklarımızın ayaklar altında çiğnenmesine asla müsaade etmeyeceğiz'

"Bu konuda Rum tarafının şartlarına boyun eğecek değiliz" ifadelerini kullanan Tatar, Doğu Akdeniz’de devam etmekte olan Türk faaliyetlerinin de Kuzey Kıbrıs ile Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik olduğunu belirtti. Tatar, Kuzey Kıbrıs'ın tek başına Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarına sahip çıkmasına ve Kuzey Kıbrıs ile Türkiye’nin haklarını ayaklar altında çiğnemesine asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.

'Bizim görüşümüz, yan yana yaşayan egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modelidir'

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulis'in “Federasyon zemini dışında bir çözüm olamayacak” açıklamasını anımsatan Tatar, "Bizim görüşümüz ise eşit haklara sahip, yan yana yaşayan egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modelidir. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Rum uzlaşmazlığı nedeniyle çöken Crans Monta görüşmelerinden sonra yaptığı açıklamada Kıbrıs konusuyla ilgili yeni görüşlerin de masaya gelebileceğini belirtmişti. Egemen iki eşit devletin iş birliğine dayalı çözüm modeli de yeni görüş ve yeni bir yol olarak tarafımızdan gündeme getirilmiş olup, gayri resmi 5+1 toplantısında da masaya getirilecek ve bundan da geri adım atılmayacaktır" dedi.

'Rum tarafından beklentimiz köhnemiş ve çağdışı zihniyetinden vazgeçmesi'

İki devlet arasında çözüm yolunun iş birliğine dayalı olduğuna dikkat çeken Tatar, "Egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı çözüm, en gerçekçi modeldir" ifadelerini kullandı. Güney Kıbrıs'ın şartlarından vazgeçmesi için çağrıda bulunan Tatar, "Rum tarafından beklentimiz köhnemiş ve çağdışı zihniyet ile dayatma ve kabul edilemez şartlarından vazgeçmesi ve diyalog yolunun açılmasına yardımcı olmasıdır. Unutulmamalıdır ki, bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi Türkiye tarafından da desteklenen eşit egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modeli Kıbrıs ile bölgenin yararına olabilecek en gerçekçi çözüm modelidir" dedi.