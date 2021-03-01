Güney Kıbrıs'ta 'Şeytan' krizi

65. Eurovision Şarkı Yarışması'na El Diablo (Şeytan) adlı şarkıyla katılma kararı, Güney Kıbrıs'ta toplumsal krize neden oldu. Devlet televizyonu tehditler almaya başladı. Şarkının geri çekilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Güney Kıbrıs yönetimi, Elena Tsagkrinou tarafından seslendirilen El Diablo (Şeytan) isimli şarkının ülkeyi 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etme kararı nedeniyle devlet televizyonuna tehditler geldiğini belirtti.

Tonight we gonna dance in the moonlight, and then we gonna do it some more! 🌙💃



🇨🇾 Take a listen Cyprus' #ESC2021 entry "El Diablo" by Elena Tsagrinou now!



🎶 https://t.co/Q4vKJpp6GU pic.twitter.com/StTu2fpI6A — Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 24, 2021

​Tepkilerin odağında olan Rum Radyo Televizyon Kurumu (RIK), El Diablo (Şeytan) isimli şarkının sözlerinden dolayı büyük tepki topladı ve yakılma tehdidi aldı.

İmza kampanyası başlatıldı

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Yunan şarkıcı Elena Tsagkrinou tarafından seslendirilen El Diablo isimli şarkının sözlerinden dolayı büyük tepki topladığını, RIK’in 'yakılma' tehdidi aldığını yazdı. Gazete ayrıca, şarkının RIK tarafından geri çekilmesi için kendilerini 'Kıbrıslı Hıristiyanlar' olarak nitelendiren bir grup tarafından internet üzerinden imza kampanyası başlatıldığını belirtti.

Aşırı sağcı ELAM Partisi de şarkıyı protesto etti ve yazılı bir açıklama yaparak büyük bir hata yapıldığını, şarkının değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Habere göre Güney Kıbrıs’taki eğitim sendikası OELMEK İlahiyatçılar Birliği yaptığı açıklamada şarkının derhal geri çekilmesini isterken, duyulan hayal kırıklığı ve üzüntüyü de dile getirdi.

'Bu şarkıyla temsil edilmek mantıklı değil'

ELAM da bir açıklama yaparak, Güney Kıbrıs’ın 'Şeytan' isimli bir şarkıyla temsil edilmesi tercihinin mantıklı olmadığını belirtti. Gazete haberinde ayrıca polisin, RIK binasındaki güvenlik tedbirlerini artırdığını da yazdı.

Ünlü Yunan şarkıcı Elena Tsagkrinou’nun seslendirdiği El Diablo adlı şarkı, “Aşık oldum kalbimi şeytana verdim” sözleriyle başlıyor ve şeytan kadar kötü bir erkeğe aşık olan bir genç kızın hikayesini anlatıyor.

Tehditlere varan tepkiler, 26 yaşındaki Tsagkrinou’nun dans şovu klibinin televizyonlarda yayınlanmasıyla başladı.