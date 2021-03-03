Kuzey Kıbrıs'taki tarihi St. Hilarion Kalesi'nde yangın

Kuzey Kıbrıs'ın Girne kentindeki tarihi St. Hilarion Kalesi'nin çevresine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. St. Hilarion Kalesi'nin olduğu dağlık bölgeden yükselen alevler ülkede turizmin başkenti olan Girne kentinde de göründü.

Kuzey Kıbrıs Polis Basın Subaylığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 16.45 sıralarında, St. Hilarion Kalesinin orta kısmında bulunan ve kafeterya olarak kullanılan bölümde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldiği bildirildi.

Yangına polis, itfaiye ve askeri personelin müdahale ettiği kaydedildi.

Yangın henüz kontrol altına alınamazken, söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.