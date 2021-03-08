Cyprus Mail gazetesi: Anastasiadis'in enerji konusundaki yanılgıları pahalıya mal oluyor

Güney Kıbrıs'ta yayınlanan Cyprus Mail gazetesinde yayınlanan bir makalede, Güney Kıbrıs'ın Türkiye ile Münhasır Ekonomi Bölge konusunda anlaşmaya varmadan doğal gaz satmasının 'olasılık dışı' olduğu görüşüne yer verildi.

'Görüşümüz: Anastasiadis'in enerji konusundaki yanılgıları bize pahalıya mal oluyor' başlıklı yazıda, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in Doğu Akdeniz politikaları eleştirildi.

'Türkiye'nin hiçbir şey yapmayacağına inanacak kadar saf mıydı?'

Yazıda, Anastasiadis'in yeniden seçilmesinin ardından uygulamaya koyduğu politikalarla ilgili olarak "İhtişam yanılsamalarına dayanan korkunç bir yanlış hesaplama yaptı" ifadelerine yer verildi.

Yazıda ayrıca, Türkiye'nin kendisine yönelik uygulanan 'dışlanma' politikalarına karşı sessiz kalmayacağı hatırlatılarak, Anastasiadis ile ilgili "Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinden dışlanmayı kabul edeceğine ve bu konuda hiçbir şey yapmayacağına inanacak kadar saf mıydı?" ifadelerine yer verildi.

Anastasiadis'le ilgili olarak "Kıbrıs'ı Doğu Akdeniz'de bir enerji aktörü haline getirme ve Türkiye'yi dışlayarak bölgede bir enerji merkezi oluşturma politikası korkunç şekilde yanlış gitti" ifadelerinin kullanıldığı yazıda, Güney Kıbrıs'ın Türkiye ile anlaşmaya varmadan doğal gaz satmasının mümkün olmadığı ifade edildi:

"Pragmatik bir lider sadece bunu anlamakla kalmaz, aynı zamanda adanın doğal gazını kullanmanın en uygun maliyetli yolunun onu sınırsız talep ve büyük bir pazarı olan Türkiye'ye satmak olduğunu da fark ederdi. Tabii önce Anastasiades'in pek de hevesli olmadığı bir Kıbrıs anlaşmasının imzalanması gerekirdi."