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    Mısır lideri Sisi ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis

    Mısır, Ankara'ya 'jest' olarak yorumlanan haritada Yunan Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinin ardından 'değişikliğe gitti'

    © REUTERS / COSTAS BALTAS
    Doğu Akdeniz
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    Mısır'ın MEB haritasını memnuniyetle karşılayan Ankara'nın Kahire'yle görüşüp anlaşma mesajları vermesi, Atina'yı harekete geçirdi. Dendias'ın Kahire'de Mısırlı mevkidaşıyla görüşmesinin ardından, Yunan basını, Mısır'ın MEB haritasını değiştirdiği haberini geçti.

    Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi anlaşması yapmış bulunan Mısır'ın, bu anlaşmalar uyarınca çizdiği Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) çıktığı hidrokarbon ihalesiyle ilgili yayımladığı haritada değişikliğe gittiği belirtildi. İlk haritanın Ankara'da memnuniyetle karşılanması ve buna Atina'nın tepki göstermesinin ardından değişiklik haberi geldi.  

    Mısır hükümetinin ilk haritasında 28. meridyenin doğusunda yer alan 18. saha, Kasım 2019'da Ankara'nın Libya'daki UMH ile anlaşma imzalaması öncesi BM'ye bildirdiği Türk kıta sahanlığının güney sınırlarında son buluyordu. Bu durum, Mısır'ın Meis Adası'ndan inen hattaki bölgede Türk kıta sahanlığını tanıdığı yorumlarını beraberinde getirirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Kahire'yle görüşme ve anlaşma imzalama yönelik mesajlar geldi.

    Bu durum Atina'yı derhal harekete geçirdi. Yunan basınında Mısır'ı 'kalleşlikle' suçlayan yorumlar çıkarken, Başbakan Kiriakos Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'yle telefon görüşmesi yapmasını müteakip Dışişleri Bakanı Nikos Dendias dün soluğu Kahire'de aldı.

    İlk haritayı 'Mısır'ın Türkiye ile anlaşmaya açık kapı bırakması' diye yorumlamış olan Yunan gazetesi Katimerini, bugün Mısır'ın yeni bir MEB haritası yayımladığını duyurdu.

    Yeni görsel eşliğinde "Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanlığı ihaleye çıkarılacak sondaj parsellerinin yeni bir haritasını yayımladı" denilen habere göre, 'harita, 18. parselin konumunu 28. meridyenin ötesine geçmeyecek ve Mısır'ın çizdiği MEB sınırları içinde kalacak şekilde yeniden belirledi'.

    Haberde 'yeni haritanın pazartesi günü Kahire'de Yunanistan-Mısır Dışişleri Bakanları Nikos Dendias-Semih Şükrü görüşmesinin ardından geldiği, bu görüşmede 18. parselle ilgili teknik detayların da ele alındığı' dile getirildi.

    Dendias, Mısırlı mevkidaşıyla görüşmesinin ardından geçtiği Güney Kıbrıs'ta, Yunan tarafının sorunu özünde çözülmüş addettiğini açıkladı. Mısır Dışişleri'nden de ülkeye Yunan yatırımının artacağı açıklaması geldi.

    Yeni harita gelişmesiyle ilgili Yunanca sosyal medya paylaşımlarında 18. parselin tam olarak 28. meridyenin doğu sınırında durması için dikey olarak kesildiğine dikkat çekilirken, Arap basınında Kahire'nin geri adım attığı ve Türkiye'nin hak iddia ettiği 28. meridyenin doğusuna dair Yunanistan'ın itirazlarını kabul ettiği yorumları yapıldı.

    Yunanistan ile Mısır'ın uzlaşmaya vardığını duyuran Suudi gazetesi Arab News, "Tartışmalı parselin koordinatları Mısırlı ve Yunanlı uzmanlar arasındaki görüş alışverişlerinin ardından yeniden uyarlandı" diye yazdı.

    Haberde Kalın, Çavuşoğlu ve Akar'ın açıklamaları hatırlatılarak "Arab News'a konuşan Mısırlı diplomatlar, Kahire'nin Doğu Akdeniz meselelerini Türkiye ile görüştüğü söylentilerinin doğru olmadığını söyledi" denilerek şöyle devam edildi:

    "Mısırlı kaynaklar, Kahire'nin Türkiye ile Doğu Akdeniz konusunda herhangi bir müzakereye Yunanistan ile (Güney) Kıbrıs'ın taraf olması taahhüdüne bağlılığını korumaktadır. Bu konuda Türkiye ile müzakere etmek gibi bir niyeti yoktur. Mısır tarafı Libya'daki UMH ile Ankara arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını reddetme pozisyonuna da sadıktır."

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